Ana Castela é a nova embaixadora da Deezer

A Deezer anuncia Ana Castela como embaixadora do Meli+, programa de benefícios

do Mercado Livre. A “Boiadeira”, com apenas 20 anos, está entre as artistas mais ouvidas do país, e agora é a representante da união de duas marcas gigantes em seus segmentos: uma das maiores plataformas independentes de streaming e experiências musicais do mundo e o programa de fidelidade do Mercado Livre, e-commerce líder na América Latina.

“Fico muito feliz por ser a embaixadora dessa parceria com duas plataformas que fazem parte do meu dia a dia e de tantos brasileiros. Vem muita coisa boa por aí, que certamente vai surpreender e encantar meus fãs que estão ligados na Deezer e são assinantes de Meli+ no Mercado Livre e, claro, os que, assim como eu, tem a música como parte da vida”, celebra Ana Castela, que comentou sobre a parceria em vídeo nas redes das marcas.

Por apenas R$ 17,99 por mês, os assinantes de Meli+ contam com 12 meses gratuitos de Deezer Premium, além de ter acesso ilimitado ao Disney+ e Star+ e desconto de 30% para a contratação de HBO Max e Paramount Plus. O programa ainda oferece frete grátis para produtos a partir de R$29, com opção de entregas agendadas, uma grande comodidade até para as pequenas compras do dia a dia.

*Frete grátis aplicável para produtos selecionados com a etiqueta Meli+, na modalidade de entrega “Seu dia de entregas” e sujeito a condições. Consulte os Termos e condições.

Sobre o Mercado Livre

O Mercado Livre é a companhia líder em tecnologia para e-commerce e serviços financeiros na América Latina, que oferece soluções para que pessoas e empresas possam comprar, vender, pagar, anunciar e enviar produtos e serviços por meio da internet. Além da plataforma de e-commerce e do banco digital Mercado Pago, a empresa conta com as seguintes áreas de negócios: Mercado Envios, Mercado Livre VIS (Veículos, Imóveis e Serviços), Mercado Ads e Mercado Shops. Maior e mais completo marketplace da América Latina, o Mercado Livre tem mais de 84 milhões de usuários ativos, sendo mais de 10 milhões de vendedores únicos, incluindo grandes marcas, alcançando 35 vendas por segundo. Já o Mercado Pago, com mais de 38 milhões de usuários ativos, oferece uma plataforma completa de tecnologia financeira com conta gratuita, soluções de pagamento, investimentos e crédito. Fundado em 1999 e presente em 18 países, o Mercado Livre está dentre as 10 melhores empresas para trabalhar no Brasil, sendo a melhor para as mulheres no país, e dentre as 4 melhores da América Latina.

SOBRE A DEEZER

A Deezer é uma das maiores plataformas independentes de experiências musicais do mundo, que conecta os fãs com seus artistas, criando momentos para que as pessoas vivam a música. A empresa dá acesso a um catálogo completo de músicas e áudio HiFi de alta qualidade e recursos que ajudam a moldar o setor, em uma plataforma em ascensão presente em mais de 180 países. Fundada em 2007 em Paris, a Deezer é hoje uma empresa global com mais de 600 pessoas que estão baseadas na França, Alemanha, Reino Unido, Brasil e EUA, unidas pela paixão pela música, tecnologia e inovação. Ao construir parcerias estratégicas em mercados-chave na Europa e nas Américas, a Deezer continua proporcionando valor de marca e engajamento dos usuários numa ampla variedade de indústrias, incluindo telecomunicações, mídia, hardware de áudio e varejo online. Como líder de inovações no setor, a Deezer foi a primeira plataforma a introduzir um novo modelo de monetização desde o início do streaming de música, projetado para recompensar melhor os artistas e a música que os fãs tanto valorizam. A Deezer está listada no Euronext Paris (Ticker: DEEZR. ISIN: FR001400AYG6) e também faz parte do Euronext Tech Leaders, dedicado a empresas europeias de tecnologia com alto crescimento e seu índice associado.