Chapeuzinho e a Ceia de Natal no Parque Vó Palmira

“Chapeuzinho e a Ceia de Natal” encantará o Parque Vó Palmira neste domingo, dia 17,

às 16h! 🌟 Prepare-se para boas gargalhadas com esse espetáculo infantil! Chapeuzinho Vermelho, da famosa história dos contos de fadas, mergulha no clima natalino com muita alegria! 🎅👧

A obra, adaptada para a atmosfera natalina e os aspectos modernos da infância, promete encantar toda a família com muito bom humor. 😄 Produção de Ronaldo Britto e texto adaptado por Pamela Pércio.

📍 Parque Vó Palmira, Rua São Teodoro, 200, São Manoel, Americana. 🎭✨ Apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Parque Ecológico terá curso de férias para crianças em janeiro

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, vai promover em janeiro o curso “Feras de Férias no Zoo”, no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 4 de janeiro, na portaria do Parque, com 40 vagas disponíveis. A atividade será desenvolvida nos dias 10, 11 e 12 de janeiro, das 8h às 11h30, e será voltada para crianças de 8 a 12 anos.

Os participantes terão apresentação de material audiovisual, visitas monitoradas ao Parque Ecológico, visitas à cozinha, setor veterinário e quarentena, oficinas de educação ambiental, jogos e dinâmicas de grupo relacionados aos temas especialmente preparados para o curso de férias.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a programação especial de férias. “Os temas preparados vão envolver as crianças nas atividades para despertar o interesse pela natureza, plantas, animais com foco na preservação do meio ambiente. Os participantes terão aulas práticas no Parque Ecológico, conhecerão de perto e observarão os hábitos dos animais, a rotina de cuidados, alimentação, com o objetivo de promover a sensibilização e a consciência para a preservação das espécies”, explicou Fábio.

