Veja desabafo de Ana Hickmann que no fim de semana passado foi agredida pelo marido Alexandre Corrêa na casa do casal. Ela apareceu sem aliança em programa de TV dias atrás.

para falar da violência contra mulher. “O que aconteceu comigo, infelizmente acontece com muitas mulheres”.

Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa voltou a se pronunciar após agredir a mulher no último sábado (11). O empresário em um primeiro momento negou a agressão, mas admitiu a violência doméstica dois dias depois. O fato pode ter sido ocasionado por uma conversa entre a apresentadora e o filho do casal, Alexandre Jr., de 9 anos.

Depois disso, Alexandre deixou a casa da família e apagou todas as fotos de sua rede social, só deixando o comunicado que fez no final de semana e no qual definiu a briga como “desentendimento”. Nesta quarta-feira, feriado nacional (15), quando se comemora além da Proclamação da República (1889), o Dia da Umbanda, o empresário fez um novo post.