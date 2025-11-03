Ancelotti convoca seleção para amistosos de novembro

A Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (3) para os amistosos com Senegal e Tunísia, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Estes serão os últimos compromissos do Brasil neste ano.

No dia 15, às 13h (de Brasília), a Amarelinha encara Senegal no Emirates Stadium, na capital inglesa, Londres. No dia 18, terá pela frente a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

Nesta última Data FIFA de 2025, a Amarelinha irá à Europa para enfrentar duas seleções africanas. Os senegaleses estão na 18ª posição do Ranking Mundial Masculino da FIFA. Em outubro, golearam a Mauritânia por 4 a 0 e o Sudão do Sul por 5 a 0. Já os tunisianos são os 43º colocados e derrotaram a Namíbia por 3 a 0 e São Tomé e Príncipe por 4 a 0.

O chefe de delegação da Amarelinha será o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas.

Programação definida

Em Londres, os treinos entre os dias 10 e 13 serão realizados no CT do Arsenal. No dia 14, véspera do jogo com Senegal, a atividade acontecerá no palco da partida, o Emirates Stadium.

No dia 16, a Seleção irá a campo pela manhã no CT do Arsenal e viaja à tarde para Lille. No dia 17, treina no Decathlon Stadium, que receberá o duelo no dia 18.

Confira os convocados de Ancelotti:

Goleiros

Bento – Al-Nassr

Ederson – Fenerbahçe

Hugo Souza – Corinthians

Defensores

Alex Sandro – Flamengo

Caio Henrique – Mônaco

Danilo – Flamengo

Éder Militão – Real Madrid

Fabrício Bruno – Cruzeiro

Gabriel Magalhães – Arsenal

Luciano Juba – Bahia

Marquinhos – Paris Saint Germain

Paulo Henrique – Vasco da Gama

Wesley – Roma

Meio-campistas

Andrey Santos – Chelsea

Bruno Guimarães – Newcastle

Casemiro – Manchester United

Fabinho – Al-Ittihad

Lucas Paquetá – West Ham

Atacantes

Estêvão – Chelsea

João Pedro – Chelsea

Luiz Henrique – Zenit

Matheus Cunha – Manchester United

Richarlison – Tottenham

Rodrygo – Real Madrid

Vinicius Jr. – Real Madrid

Vitor Roque – Palmeiras

