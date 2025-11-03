Ancelotti convoca seleção para amistosos de novembro
A Seleção Brasileira foi convocada pelo técnico Carlo Ancelotti na tarde desta segunda-feira (3) para os amistosos com Senegal e Tunísia, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Estes serão os últimos compromissos do Brasil neste ano.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
No dia 15, às 13h (de Brasília), a Amarelinha encara Senegal no Emirates Stadium, na capital inglesa, Londres. No dia 18, terá pela frente a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.
Nesta última Data FIFA de 2025, a Amarelinha irá à Europa para enfrentar duas seleções africanas. Os senegaleses estão na 18ª posição do Ranking Mundial Masculino da FIFA. Em outubro, golearam a Mauritânia por 4 a 0 e o Sudão do Sul por 5 a 0. Já os tunisianos são os 43º colocados e derrotaram a Namíbia por 3 a 0 e São Tomé e Príncipe por 4 a 0.
O chefe de delegação da Amarelinha será o presidente da Federação Goiana de Futebol, Ronei Ferreira de Freitas.
Programação definida
Em Londres, os treinos entre os dias 10 e 13 serão realizados no CT do Arsenal. No dia 14, véspera do jogo com Senegal, a atividade acontecerá no palco da partida, o Emirates Stadium.
No dia 16, a Seleção irá a campo pela manhã no CT do Arsenal e viaja à tarde para Lille. No dia 17, treina no Decathlon Stadium, que receberá o duelo no dia 18.
Confira os convocados de Ancelotti:
Goleiros
Bento – Al-Nassr
Ederson – Fenerbahçe
Hugo Souza – Corinthians
Defensores
Alex Sandro – Flamengo
Caio Henrique – Mônaco
Danilo – Flamengo
Éder Militão – Real Madrid
Fabrício Bruno – Cruzeiro
Gabriel Magalhães – Arsenal
Luciano Juba – Bahia
Marquinhos – Paris Saint Germain
Paulo Henrique – Vasco da Gama
Wesley – Roma
Meio-campistas
Andrey Santos – Chelsea
Bruno Guimarães – Newcastle
Casemiro – Manchester United
Fabinho – Al-Ittihad
Lucas Paquetá – West Ham
Atacantes
Estêvão – Chelsea
João Pedro – Chelsea
Luiz Henrique – Zenit
Matheus Cunha – Manchester United
Richarlison – Tottenham
Rodrygo – Real Madrid
Vinicius Jr. – Real Madrid
Vitor Roque – Palmeiras
Leia + Sobre todos os Esportes