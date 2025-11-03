O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), coloca em operação, a partir das 0h desta terça-feira (04), 7 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão.

Com a ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias não concedidas chega a 441. A lista completa com a localização dos pontos de fiscalização está disponível no site do DER-SP, órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes.

A medida visa reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares devidamente sinalizados e limites de velocidade definidos para cada trecho. Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados, numa ação que busca reduzir ao máximo o número de acidentes nas estradas paulistas.

“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirma o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas.

O início da fiscalização será divulgado oficialmente pelos canais do Governo, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos seguem em fase de implantação, com testes e homologação antes de entrarem em operação.

Confira a localização dos 07 novos radares:

Rodovia Km Sentido Município Velocidade

SP 055 163,400 Leste/Oeste São Sebastião 40 / 40 (km/h)

SP 457 096,875 Norte/Sul Bastos 60 / 60 (km/h)

SP 291 023,000 Norte/Sul Pradópolis 90 / 70 (km/h)

SP 088 081,815 Norte/Sul Salesópolis 40 / 40 (km/h)

SP 304 133,348 Oeste Santa Bárbara d’Oeste 80 / 80 (km/h)

SP 385 027,420 Norte/Sul Miguelópolis 60 / 60 (km/h)

SP 425 149,370 Leste/Oeste Olímpia 60 / 60 (km/h)

