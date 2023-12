Ancelotti não vem mais treinar seleção

Carlo Ancelotti não será treinador da Seleção Brasileira.

O técnico italiano acertou a renovação com o Real Madrid até junho de 2026. O novo acordo foi anunciado nesta sexta-feira, 29, pelo clube espanhol.

Em nota no site oficial, o Real Madrid enalteceu a carreira vitoriosa de Ancelotti no clube. Em cinco temporadas, ele ganhou 10 títulos: 2 Liga dos Campeões, 2 Mundiais de Clube, 2 Supercopas da Europa, 1 Campeonato Espanhol, 2 Copas do Rei e 1 Supercopa da Espanha.

“Carlo Ancelotti é o único treinador que ganhou 4 Liga dos Campeões e que mais tem vitórias na história da competição (118), e também é o primeiro treinador a vencer as cinco grandes ligas da Europa (Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha”, diz o comunicado.

