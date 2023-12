New Trips fecha as portas após episódio de seguranças batendo em clientes

A casa noturna de Americana New Trips informou, através das redes sociais, que encerrará as atividades.

O motivo do fechamento seria a repercussão do episódio em que seguranças do local aparecem batendo de forma bastante agressiva em clientes após uma festa realizada no local. A agressão foi filmada e gerou muita revolta.

“É com uma dor no peito que informamos a todos os amigos, seguidores que a New Trips está encerrando as atividades. Manifestamos nosso agradecimento a todos aqueles que embarcaram em nossas viagens e apoiaram essa nossa linda jornada. Com certeza, todos estes momentos ficarão registrados em nossa mente e coração!”, diz a nota publicada.

