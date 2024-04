Anderson, do Molejo, morre aos 51 anos

Anderson Leonardo eterno!

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, morreu nesta sexta-feira (26), aos 51 anos, vítima de um câncer raro na região da virilha. A informação foi confirmada no Instagram do Grupo Molejo.

O músico estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o dia 27 de fevereiro por sentir fortes dores. O cantor lutava contra um câncer inguinal desde outubro de 2022. No início do ano passado, ele chegou a anunciar a cura da doença, mas precisou retomar o tratamento meses depois.

Nascido em agosto de 1972 no subúrbio do Rio de Janeiro, Anderson começou na música ainda jovem e, além do sucesso como cantor, tem 30 anos de carreira consolidada como compositor e instrumentista.

“Anderson e o Molejo marcaram a minha geração, a minha infância. Prefiro lembrar dele assim: feliz e cantando as suas musicas animadas. Perdemos todos. Que descanse em paz”, escreveu um fã no X.

