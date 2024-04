Cerca de 100 pré-candidatos a vereador, de 9 partidos, participaram

na última terça-feira (23/04) de um encontro suprapartidário com o prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD), e seu vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), ambos do PSD. Participaram do encontro filiados aos partidos PSD, União Brasil, PP/Progressistas, MDB, PDT, PRD, AGIR, Avante e PSB.

O encontro foi uma troca de experiências com prefeito e vice (que também são pré-candidatos à reeleição pelo PSD), e apresentação dos cidadãos novaodessenses que devem competir nas Eleições Municipal de 06 de outubro às nove vagas na Câmara de Vereadores da cidade.

Para motivar os pré-candidatos à vereança na cidade, Leitinho lembrou das dificuldades que ele mesmo teve na campanha eleitoral de 2020, quando, sem recursos financeiros e com poucos apoiadores, venceu o poderio econômico de seus adversários e, após quatro mandatos consecutivos como vereador, foi eleito prefeito de Nova Odessa pela primeira vez.

“Todos que estão aqui são pré-candidatos preparados para ajudar nossa cidade na Câmara. Vejam como são os desígnios de Deus nas nossas vidas: naquela ocasião (em 2020), foi muito difícil até mesmo fechar uma chapa completa para (candidatos a) vereador, e vejam hoje o tamanho do apoio que nós temos na cidade, o tamanho do reconhecimento que a população está nos dando, porque estamos fazendo muito em apenas três”, afirmou Leitinho.

“Agora, vocês têm que acreditar em vocês mesmos, no potencial de cada um de vocês. Isso é importante. Confiem no seu próprio trabalho. Vocês não imaginam a emoção que foi para mim em 2004, quando fui eleito vereador a primeira vez. E qual o papel do vereador? É ouvir a população, indicar soluções e fiscalizar o Executivo. E para isso nós vamos preparar todos vocês para serem excelentes vereadores”, completou o prefeito de Nova Odessa.

“Fico muito feliz de ver esse ‘pelotão’ de gente, porque na última campanha (em 2020), éramos meia dúzia andando pelas ruas e ouvindo piadas. E veja aonde chegamos com humildade e muito trabalho, sempre com foco no que é melhor para a nossa população. Temos que continuar nesse ritmo, trabalhando com simplicidade, deixando a arrogância e a prepotência para o outro lado. Mas hoje eu vejo que o nosso ‘caldo’ engrossou”, apontou o vice-prefeito Mineirinho.

“Nesses três anos e quatro meses do governo Leitinho, muitas coisas avançaram, e muitas coisas estão sendo preparadas para avançar. É muito importante vermos que tem muita gente disposta a doar seu tempo, sua vida, para se juntarem a nós e ajudar nosso líder maior que é o prefeito Leitinho, essa pessoa generosa e simples, a fazer de Nova Odessa uma cidade onde cada vez se vive melhor, uma cidade de paz e prosperidade para todos, através de uma gestão plural e participativa”, completou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

