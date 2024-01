Andia anuncia R$ 21 milhões pro asfalto na região

O secretário nacional do Ministério das Cidades, Denis Andia (MDB), anunciou

mais R$ 21 milhões em investimentos para a região. Os recursos são oriundos da pasta de Mobilidade Urbana, comandada pelo barbarense, em Brasília. Os novos investimentos serão destinados à pavimentação e também ao recapeamento de ruas nos municípios de Americana, Nova Odessa, Capivari, Rafard, Elias Fausto e Santa Bárbara d’Oeste.

“Enquanto estiver em Brasília, continuarei cumprindo com o meu papel de trazer recursos para a nossa região. Desta vez, são mais R$ 21 milhões destinados às prefeituras para que os prefeitos possam realizar obras que vão melhorar as condições das ruas por onde passam milhares de pessoas todos os dias”, comentou Andia.

Leia + sobre política regional

A aplicação dos recursos vai resolver demandas antigas de pavimentação tanto em áreas residenciais como industriais da cidade e melhorar a qualidade de muitas vias. Em seus dois mandatos como prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis levou asfaltou a diversas localidades, implantou novas avenidas que unificaram o município e realizou um dos mais amplos programas de recapeamento da história da cidade.

“Como prefeito, tive a oportunidade de asfaltar diversas vias que eram de terra ainda e sei a importância que isso tem para a melhoria do dia a dia das pessoas. É a poeira que tem quando não chove, fazendo com que crianças e idosos sofram muito com isso. Nos dias de chuva, o barro dificulta o transporte público e escolar, o acesso de viaturas de segurança e ambulâncias. Sempre terei o olhar voltado a essa necessidade. É um compromisso de trabalho e serei sempre fiel à palavra dada. Assim como, o recapeamento de ruas é uma manutenção permanente para a qual toda ajuda de recursos é bem-vinda”, ressaltou o ex-prefeito.

Até o momento, R$ 13 milhões desse total foram liberados, repassados para as prefeituras e já estão à disposição dos prefeitos para a licitação das obras. Outros R$ 8 milhões devem ser liberados no primeiro semestre do ano.

“Esses R$ 21 milhões para infraestrutura conseguidos agora, em menos de um ano de trabalho, é uma contribuição significativa e maior do que a totalidade das emendas parlamentares que a região recebe por meio de todos os deputados federais. Fico feliz em poder colaborar para que os municípios possam trabalhar em melhores condições financeiras do que eu tive em meus oito anos como prefeito”, enfatizou Denis.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP