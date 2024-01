Odécio 'estranha' perda do Avante e promete disputa

Presidente do Avante em Americana, o advogado José Odécio

de Camargo disse ao NM que não vai aceitar facilmente a troca de comando do partido. Foi noticiado esta quarta-feira que o partido vai para o time do empresário Ricardo Molina (Republicanos). O Avante tem em Americana a vereadora Nathália Camargo, filha de J. Odécio.

O advogado vinha montando uma chapa para vereadores e até cogitava vir a prefeito nas eleições deste ano, mas agora os planos precisarão ser revistos.

Molina se reuniu esta semana com o presidente estadual da legenda e divulgou que o Avante estará no projeto que tem à frente ele- suplente de deputado estadual.

Nathalia hoje está hoje próxima da base do governo Chico Sardelli (sem partido), mas poderia migrar para o projeto do ex-prefeito Omar Najar (MDB) ou mesmo estar com o pai no projeto que ele montou no ano passado.

