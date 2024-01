FAM oficializa parceria com Projeto Equoterapia Esalq/USP para curso de Psicologia

A FAM – Faculdade de Americana oficializou uma parceria com o Projeto Equoterapia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, para as alunas do curso de Psicologia da Instituição. A parceria, inédita entre a FAM e a Esalq, tem como objetivo a formação de alunos e graduandos de Psicologia, por meio do estágio de saúde mental, nas atividades do Projeto Equoterapia.

O curso de Difusão “Atividades assistidas com cavalos” será ministrado no setor de Equinocultura, do departamento de Zootecnia da Esalq/Usp. No total, seis alunas FAM participam do projeto.

Na última segunda-feira (22), as alunas começaram as atividades propostas com os praticantes do projeto, suas famílias e os cavalos. Este apoio às famílias que as estudantes irão oferecer também é inédito em projetos de Equoterapia. Viver na prática o que é discutido em sala de aula é o objetivo das alunas.

Rachel De Luca Giannotti, do nono semestre de Psicologia, lembra que a possibilidade de aprender novos conceitos dentro da área de estudo foi o que chamou atenção no momento de escolher a atividade com cavalos. “A minha expectativa para este estágio é ter uma experiência prática com a equoterapia com crianças. É um estágio diferenciado. Sempre gostei de animais, mas esta é a minha primeira experiência com equoterapia”, disse.

LEIA + NOTÍCIAS

Já a aluna Sara Gabrielly de Almeida, também do nono semestre, lembra que será uma experiência única.

“Busco conhecimento a vivência na prática do que aprendemos na teoria. Através da minha família, eu já tive contato com cavalos. Mas, desta vez, será um conhecimento a mais, e é uma experiência única”, comentou.

Coordenadora do curso de Psicologia da FAM, a professora Cristiane Correia reforça a importância de parcerias com importantes Instituições de ensino para o desenvolvimento dos alunos. “Essa aproximação com a Esalq é um passo importante na formação dos futuros psicólogos. A equoterapia é realmente essencial para a saúde mental, e o fato da Esalq liderar essa iniciativa na região de Americana e Piracicaba é fantástico”, disse.

Para uma das responsáveis pelo projeto na Esalq, a professora Roberta Ariboni Brandi, da Faculdade de Engenharia de Alimentos(FZEA-ESALQ/USP), a iniciativa é muito importante para o setor. “A parceria com a FAM para capacitar profissionais da área da equoterapia é uma iniciativa muito importante, pos ajudará a suprir a escassez de profissionais com vivencia na área”, comentou.

O Projeto Equoterapia da Esalq já realizou mais de 40 mil atendimentos. Atualmente, atende vinte famílias em situação de vulnerabilidade social em Piracicaba.