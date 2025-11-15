Anfiteatro Municipal de SBO recebe peça que une mistério e diversão no fim de semana

O público de Santa Bárbara d’Oeste terá um encontro inusitado entre o mistério e a diversão neste fim de semana. Nos dias 15 e 16 de novembro, sábado e domingo, às 19h, o Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni” recebe o espetáculo “O Mundo Estranho de Burton”, produção da Cia de Dança e Teatro JK que promete envolver o público com suspense, humor sombrio e trilhas musicais marcantes.

Os ingressos já estão disponíveis por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (antecipado), e podem ser adquiridos pelo site sympla.com.br.

A trama se passa no enigmático Cemitério de Burton, onde os personagens se preparam para o tradicional Baile dos Mortos, evento aguardado com grande expectativa. No entanto, algo dá errado e a festa “flopa”. Em busca de reviver a energia perdida, os personagens decidem atravessar o mundo dos vivos, numa jornada que mistura curiosidade, saudade e situações inusitadas.

Com direção cênica de Matheus Paulella e direção musical de Yan Machado, o espetáculo combina teatro, música e ambientação sombria em uma experiência criativa e envolvente, voltada para todas as idades.

O Anfiteatro Municipal fica na Avenida Monte Castelo, 1000, ao lado da entrada principal do Paço Municipal.

