DAE realiza 121 consertos de vazamentos em Americana em dois dias

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 121 reparos de vazamentos em diferentes pontos da cidade entre quarta (12) e quinta-feira (13). As ações integram o trabalho contínuo de combate às perdas de água na rede de distribuição.

Nos dois dias, foram feitos 50 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 33 em passeios (VAP) e 38 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 121 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Residencial Jaguari, Parque das Nações, Jardim da Paz, Conserva, Vila Pavan, Boa Vista, São Luiz, Antonio Zanaga, Nova Carioba, Jardim Ipiranga, Jardim Santana, Jardim das Orquídeas, Jardim São Paulo, Nielsen Ville, Cordenonsi, Dona Judith, Bosque da Saúde, Jardim Boer, Jardim Bertoni, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Morada do Sol e Frezzarin.

De acordo com o DAE, a identificação e o reparo rápido de vazamentos são fundamentais para reduzir o desperdício e garantir mais eficiência ao sistema de abastecimento.

A autarquia reforça que a população deve comunicar ocorrências pelos canais oficiais:

– Telefone: 0800-012-3737 (das 6h à 0h, todos os dias)

– WhatsApp: (19) 98100-4714 (das 8h às 22h)

– Site: www.daeamericana.sp.gov.br (opção “Protocolos Digitais”)

