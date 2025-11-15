Comissão discute com Cetesb a qualidade da água da Represa Salto Grande

Grupo de vereadores de Americana debate a respeito de possível uso para captação de água

A Comissão Especial para Recuperação, Preservação e Utilização da Represa do Salto Grande de Americana, se reuniu na manhã de quinta-feira (13) na CETESB – Agência Ambiental de Americana. Estiveram presentes, a presidente da comissão, vereadora Talitha De Nadai (PDT), e os vereadores Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Levi Rossi (PRD) e Renan de Angelo (Podemos). A visita teve o objetivo de conhecer de perto os dados e as ações desenvolvidas para monitorar a qualidade da água da represa.

A Comissão foi recebida pela gerente da unidade, Adriana Salvaia Guimarães Alves, que apresentou um panorama detalhado sobre os trabalhos da CETESB no local. De acordo com a gerente, a responsabilidade pela avaliação técnica da Represa do Salto Grande está a cargo da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental de São Paulo, que será uma das próximas visitas da comissão. Também comentou que a rede básica da agência possui um ponto de amostragem localizado no corpo central da represa, em frente ao Iate Clube de Americana.

A CETESB de Americana realiza amostragens trimestrais no manancial, monitorando mais de 60 parâmetros físicos, químicos e biológicos para assegurar a qualidade da água. Os resultados mais recentes do Índice de Qualidade das Águas (IQA), referentes a 2024 e aos três primeiros trimestres de 2025, indicam que a represa apresenta uma classificação de qualidade variando entre “Boa” e “Ótima”. No entanto, foi destacado que, embora a qualidade geral da água seja boa, há uma concentração elevada de nutrientes, principalmente o fósforo, que favorece florações recorrentes de algas. Esse fenômeno pode resultar na presença de cianobactérias, algumas das quais podem produzir toxinas.

Possibilidade

Durante a visita, a Comissão questionou a gerente sobre a possibilidade de utilização da água da represa para abastecimento público. A resposta da CETESB foi positiva: a água da Represa do Salto Grande se enquadra na Classe 2, de acordo com a Resolução CONAMA nº 357/2005, o que permite o uso para abastecimento público, desde que seja submetida a tratamento avançado. A CETESB destacou que, no caso de utilização da água para abastecimento, ela deverá ser tratada nas Estações de Tratamento de Água (ETA) para atender aos padrões de potabilidade previstos pela Portaria GM/MS nº 888/2021.

Em sua fala, a presidente da Comissão, vereadora Talitha De Nadai, destacou a importância da preservação e monitoramento constante da Represa do Salto Grande. “Esta visita é fundamental para garantir que estamos no caminho certo. A Represa do Salto Grande pode ser uma das fontes para o abastecimento de nossa cidade, principalmente pra região do pós Anhanguera e temos o compromisso de buscar soluções que garantam sua sustentabilidade a longo prazo. A qualidade da água é uma prioridade para nós, e essa conversa com a CETESB foi importante para analisarmos as ações necessárias, tanto para o uso sustentável da água quanto para o controle de poluição”, afirmou.

Além disso, Adriana Alves, ressaltou que tem sido uma constante cobrança para que os municípios vizinhos, como exemplo Paulínia, Campinas, Valinhos e Atibaia, adotem medidas eficazes de tratamento e despejo de efluentes na represa, especialmente considerando o aumento da urbanização e das atividades industriais na região.

A visita da Comissão à CETESB representa um passo importante para o acompanhamento das condições da Represa do Salto Grande e reforça o compromisso das autoridades locais com a preservação ambiental e a segurança hídrica da população.

