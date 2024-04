Anhanguera e Bandeirantes vão ter recape de R$ 1 bilhão

As rodovias Anhanguera e Bandeirantes vão passar

pelo maior processo de recapeamento de sua história. A troca do asfalto deve durar dois anos e custar R$ 1 bilhão para a CCR, empresa que administra a Autoban, concessionária das duas rodovias.

A empresa tem pedágios em Nova Odessa (Anhanguera) e em Sumaré (Bandeirantes). A empresa repassa para as prefeituras valores de imposto anualmente.

Americana recebeu da concessionária CCR AutoBAn, em 2021, R$ 4.023.182,87 referente ao repasse de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) oriundo das praças de pedágio.

Desde 2001, quando iniciaram os repasses à Prefeitura de Americana, o município já recebeu R$ 100.926.717,67, em valores corrigidos.

