Palmeiras bate Vitória fora (1-0) na estréia do Brasileirão

O Palmeiras estreou com o pé direito no Campeonato Brasileiro 2024.

Jogando em Salvador (BA), o Verdão venceu o Vitória por 1 a 0 (gol de Richard Ríos), neste domingo (14), e conquistou os primeiros três pontos no torneio nacional. Atual bicampeão, o Alviverde busca o tricampeonato neste ano, fato que seria inédito na história do clube.

Com o título de 2023, sem contabilizar o duelo com o Vitória, o Verdão se isolou como clube que mais vezes terminou o campeonato com o melhor ataque (oito edições), tornou-se o que mais venceu na história da competição (707 triunfos contra 704 do São Paulo, segundo colocado).

Assumiu a liderança no índice de vitórias nos pontos corridos (44,82%, seguido pelo São Paulo, com 44,62%) e passou a liderar também o ranking de rodadas no G-4 dos pontos corridos (333, seguido por São Paulo, com 322), além de manter a ponta no índice de vitórias no geral e na média de gols marcados no geral e nos pontos corridos, entre outros recordes. Nas últimas dez edições do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi o clube que mais pontuou: 665 pontos de 2014 a 2023 contra 660 do Flamengo e 630 do Atlético-MG, terceiro colocado.

Além disso, o Palmeiras leva vantagem sobre 17 dos 19 adversários da Série A do Campeonato Brasileiro deste ano: Vasco (30 vitórias a mais), Fluminense (26), Grêmio (24), Athletico-PR (21), Bahia (21), Bragantino (21), Vitória (18, já contando o triunfo deste domingo), Botafogo (15), Atlético-MG (11), Juventude (9), Atlético-GO (5)

Flamengo (8), Corinthians (7) Criciúma (4), Cuiabá (3), Fortaleza (3) e Cruzeiro (nove gols a mais); tem desvantagem apenas contra São Paulo (três vitórias a menos) e Internacional (5). Já a maior vítima no geral é o Santos, atualmente na Série B, com 43 vitórias a menos que o Verdão.

