A entrevista que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) faria

com o empresário Elon Musk foi cancelada. Até então marcada para as 21h30 deste sábado (13/4), a conversa aconteceria pelo perfil vinculado à conta de do ex-presidente, Bolsonaro TV.

O político informou em um grupo de mensagens que o encontro virtual com o bilionário, dono do X, será agendado novamente devido ao conflito entre Irã e Israel.

Bolsonaro disse ainda que, se estivesse de posse de seu passaporte, retido conforme ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, agora estaria em Israel. Seu pedido para que o documento lhe fosse devolvido, a fim de viajar ao país, foi negado.

