Uma mulher que tinha drogas na calcinha foi detida

por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste este final de semana. O primeiro foi registrado na manhã do sábado (13), na Rua Corumbataí, Residencial São Joaquim II. Durante patrulhamento, por volta das 10h, os agentes viram um casal trocando algo entre si de modo suspeito e fizeram a abordagem.

O homem disse aos GMs ser usuário de drogas e disse que entregou R$ 70 para a mulher. O valor seria para quitar uma dívida de entorpecentes e comprar duas pedras de crack.

Logo após, a equipe solicitou o apoio de uma guarda feminina para revistar a suspeita. A agente encontrou um pino de maconha e R$ 302 na calça da mulher, além de 14 pedras de crack nas roupas íntimas e mais seis porções da mesma droga em uma luva.

O casal prestou depoimento no 1º Distrito Policial e a mulher ficou presa por tráfico.

Após policialpadrao.com.br

