Antirrábica: Santa Bárbara segue com ponto fixo de imunização de cães e gatos

Antirrábica: Santa Bárbara segue com ponto fixo de imunização para cães e gatos

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, segue com a vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos no Município. A iniciativa é realizada pelo DVZ (Departamento de Vigilância em Zoonoses) em ponto fixo que funciona durante todo o ano, mediante agendamento.

Segundo dados do Setor, esse ano já foram aplicadas 530 doses, sendo 391 em cães e 139 em gatos. Em 2022, foram 1.304 doses ao longo do ano, 931 em cães e 403 em gatos.

Para ter acesso, o proprietário do animal deve entrar em contato antecipadamente pelo telefone (19) 3454.4020, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. As aplicações ocorrem na Estrada da Cachoeira, 1.365, no São Joaquim.

O Setor de Controle e Bem Estar Animal, vinculado ao Departamento, orienta que todos os cães e gatos acima de três meses sadios devem ser vacinados anualmente. A vacinação é a forma mais importante de controlar a raiva nos cães e gatos e, por consequência, na população humana.

A raiva é uma zoonose causada por um vírus com alta letalidade, chegando a 100% de óbitos nos indivíduos acometidos. O vírus contido na saliva do animal infectado penetra no organismo principalmente por meio da mordedura, arranhadura e lambedura.

Atualmente os casos de raiva em animais estão relacionados a acidentes com morcegos, que podem ser encontrados no solo, caídos, pendurados em paredes, ou caçados, principalmente pelos felinos.

Em casos de humanos que entraram em contato com morcegos, a Prefeitura orienta procurar atendimento médico o mais rápido possível. Já os cães e gatos quando contactantes precisam receber dose de reforço da vacina antirrábica.

A Prefeitura ressalta ainda que nunca se deve manipular morcegos, principalmente os caídos no solo. Sempre que esses animais forem encontrados, a pessoa deve ligar para o Departamento de Vigilância em Zoonoses, que realizará o recolhimento e envio para análise.

