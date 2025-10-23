“Abençoado Seu Bepim, abençoados os idealistas”

Neste 21 de outubro de 2025 nossa APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS completa 58 anos.

A história da nossa APAE é parecida com a história do movimento apaeano no Brasil que surgiu em 1954 no Rio de Janeiro, através de u’a mãe – Beatrice Bemis – indignada por não ter no país uma escola especial para seu filho que era portador da Síndrome de Down.

Aqui em Santa Bárbara d’Oeste, foi em 21 de outubro de 1967 que nossa APAE nasceu!

Dois diretores escolares, a Profa. Purificación Sanches, a “Dona Pura”, e o Prof. Antonio de Aquino, acompanhados de alguns idealistas, entre eles os senhores Isaias Herminio Romano e José de Ribamar Marques de Moraes Rêgo, mais os senhores Waldir Wiezel e João Covolan, pais de crianças portadoras de necessidades especiais foram os grandes protagonistas!

Movidos pela insistência de um homem que tinha um filho com “Síndrome de Down” e que recebia atendimento no Centro de Reabilitação de Piracicaba, o Sr. José Roque, nosso saudoso “Seu Bepim” que tudo começou!

Seu Bepim, como era carinhosamente chamado, teve notícias da fundação da APAE em Jundiaí e então passou a mobilizar as pessoas da nossa comunidade para que nós também pudéssemos ter nossa APAE.

Abençoado “Seu Bepim”, abençoados os idealistas citados e muitos outros que ao longo desses 58 anos deram e continuam dando o melhor de si para a entidade. Impossível nominá-los todos. São muitos, graças à Deus!!!

Em 1969, alugou-se uma casa à Rua Riachuelo e iniciou-se o atendimento à doze crianças. Para que isso acontecesse, logo após sua fundação em 1967 foi feito um levantamento no município, pelas professoras Maura Caetano Ribeiro Kriger e Lídia Imaculada Bigoto Gonçalves de Oliveira, em seguida por Regina Célia Sans Tunussi. Eram três professoras e a secretária Nilza Conceição Machado Martins.

Mais tarde, o número de matriculados aumentou e a APAE mudou para a rua XV de Novembro, antiga casa da família Cavalheiro. Em 1975, graças à generosidade do Dr. João Guilherme Sabino Ometto, um grande terreno foi doado para que a entidade pudesse ter a sua sede própria, onde instalou o seu primeiro pavilhão, atendendo 544 pessoas com deficiência intelectual, multiplas e com Transtorno do Expectro Autista – TEA.

Uma criança portadora de necessidades especiais é mais que uma criança diferenciada, é alguém que pede um amor incondicional. É alguém que fala com os olhos, por isso precisamos ouvi-los! É alguem que conservou a inocência, nessa correria egoísta da vida, por isso precisamos aprender com elas! É alguém que deve ter as mesmas chances e que tem direito às mesmas oportunidades que qualquer um de nós e por isso não podemos permitir que lhes tirem esse direito!

Nossa APAE sempre lutou pela “inclusão” desde sua fundação, porém não uma inclusão radical. Os pais tem total liberdade para escolher a escola para seus filhos e são esses pais que atualmente se mobilizam junto às autoridades para pedir que não permitam que as APAE’s acabem.

A APAE de nossa cidade oferece atendimento integral e integrado nas áreas de educação, saúde e assistência social. Atende pessoas com deficiência intelectual, múltipla, com Transtorno do Expectro Autista – TEA, com paralisia cerebral e outras síndromes.

Quinhentas e oitenta e cinco pessoas de zero a setenta e seis anos são atendidas na APAE atualmente! Tem também duas clínicas: uma de Fisioterapia e uma de Audiologia, muito bem instaladas.

Além disso, nossa APAE promove a inclusão na rede comum de ensino e mercado competitivo de trabalho. Repetindo o que os especialistas na área afirmam, e por isso, clamam para que as autoridades ouçam: somos a favor da inclusão, mas não a INCLUSÃO RADICAL.

No dia em que nossa APAE comemora seus 58 anos, não poderíamos deixar de registrar aqui nossa gratidão: primeiro à Deus, que inspirou homens e mulheres no passado para que essa entidade viesse a existir; em segundo lugar à todos aqueles que fizeram e fazem hoje, a nossa APAE ser o orgulho que é para todos nós barbarenses.

Finalizo cumprimentando a atual diretoria da APAE, todos os voluntários da entidade e de uma forma especial aos pais dos alunos, esses incansáveis batalhadores!

Que Deus abençoe a todos!

* * * * * *

(GILSON ALBERTO NOVAES é Professor Universitário, Advogado, Mestre em Comunicação Social e Doutor em Educação Arte e História da Cultura. Foi Vereador e Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e é nosso colaborador).