UBS Amanda I de Hortolândia amplia horário de vacinação durante a semana
Prefeitura adota medida para possibilitar que população atualize carteira de vacinação; outras cincos UBSs também estão com horário ampliado durante a semana
Quem estuda ou trabalha é difícil ter tempo para ir se vacinar numa UBS (Unidade Básica de Saúde). Para possibilitar que a população consiga cuidar da saúde durante a semana, a Prefeitura de Hortolândia amplia o horário de funcionamento da sala de vacinação da UBS Amanda I até às 18h30. Outras cincos unidades também estão com as salas de vacinação abertas em horário ampliado durante a semana.
A Secretaria de Saúde reforça para que os moradores aproveitem os horários ampliados dessas UBSs para atualizar a carteira de vacinação. Vale lembrar que a cidade realiza a campanha de multivacinação até o dia 31 deste mês.
O foco da campanha é ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos. São oferecidos os imunizantes que integram o Calendário Nacional de Vacinação, dentre as quais covid, gripe, BCG, Hepatites A e B, Meningocócicas C e ACWY (ambas conjugadas), Pneumocócica 10 valente (conjugada), Poliomielite, rotavírus, dentre outras.
Confira abaixo quais são as seis UBSs de Hortolândia que funcionam em horário ampliado durante a semana:
Até às 17h30:
– UBS Amanda II
– UBS Dom Bruno Gamberini
– UBS Rosolém
– UBS Santa Clara
Até às 18h30:
– UBS Amanda I
– UBS Figueiras
Durante a semana, a campanha acontece das 7h30 às 15h30 nas demais UBSs do município.
Hortolândia realizou o Dia D da campanha da multivacinação neste sábado (18/10) na UBS Santa Clara. Foram aplicadas 435 doses.
DEMAIS FAIXAS ETÁRIAS
A população das demais faixas etárias também deve aproveitar a campanha para colocar as vacinas em dia.
Na campanha é oferecida a vacina contra a Febre Amarela para pessoas que não tiverem comprovação vacinal contra a doença com idade a partir de 9 meses.
Também é feita a aplicação da dose zero contra Sarampo para crianças entre 6 meses a 11 meses e 29 dias. A vacina também é aplicada na população de outras faixas etárias.
VACINA CONTRA HPV
A Prefeitura de Hortolândia também continua com a busca ativa e a vacinação contra HPV em adolescentes de 15 a 19 anos.
Nesta semana, a Secretaria de Saúde faz vacinação contra o vírus em alunos da unidade escolar do SESI (Serviço Social da Indústria) e da ETEC (Escola Técnica de São Paulo) de Hortolândia.
Nessas escolas também é feita a campanha de multivacinação. De acordo com a Vigilância Epidemiológica, órgão da Secretaria de Saúde, na escola do SESI foram aplicadas 280 doses de vacinas variadas, como gripe, Meningo ACWY e Febre Amarela. Também nesta semana, o órgão iniciou a imunização contra HPV e multivacinação em 25 EEs (Escolas Estaduais) públicas.
