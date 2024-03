Este artigo discutirá as cicatrizes da abdominoplastia, desde os tipos até as fases de cicatrização. Saiba mais e tome uma decisão informada sobre a cirurgia de abdominoplastia.

De acordo com a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica e a ISAPS, a abdominoplastia é uma das cinco cirurgias mais populares entre homens e mulheres [1, 2]. Se estiver pensando em fazer uma abdominoplastia, é uma boa ideia entender todos os riscos antes da cirurgia. Por exemplo, você pode estar curioso para saber como fica a cicatriz após a abdominoplastia e como cuidar dela para deixá-la quase invisível.

Neste artigo, discutiremos os diferentes tipos de cicatrizes de abdominoplastia que podem se formar, mostraremos a aparência delas, avisaremos sobre cicatrizes anormais e explicaremos o que você pode fazer para ajudar a cicatriz a desaparecer mais rapidamente.

O que é uma cicatriz de abdominoplastia?

Vamos lembrá-lo brevemente sobre a abdominoplastia, que é a abreviação de abdominoplastia. Esse tratamento cirúrgico remove a pele extra da barriga e fortalece os músculos fracos ou com diástase. A cicatriz de uma abdominoplastia ocorre durante o processo de cicatrização. Ela pode variar de acordo com a capacidade de cicatrização individual, o tipo de incisão e os cuidados pós-operatórios. A seguir, examinaremos os tipos de cicatrizes em mais detalhes.

Qual é a aparência de uma cicatriz de abdominoplastia?

A aparência da cicatriz é determinada pela técnica cirúrgica utilizada. Os quatro métodos principais incluem a abdominoplastia total, a miniabdominoplastia, a abdominoplastia com lipoaspiração e a abdominoplastia Flor de Lis. Uma ou mais cicatrizes são sempre deixadas para trás após a cirurgia, e veremos os vários tipos de cicatrizes e onde elas ficam localizadas.

Localizações e tipos de cicatriz abdominal

Vamos falar sobre os locais e os tipos de cortes da abdominoplastia. Podem ser deixadas cicatrizes horizontais e cicatriz vertical na barriga, dependendo do procedimento utilizado. Para ajudá-lo a visualizar os diferentes tipos de cicatrizes, faremos uma breve descrição das técnicas e das fotos que as acompanham. Isso lhe dará uma ideia clara do que esperar em termos de cicatrizes após o procedimento.

Abdominoplastia completa

Esse procedimento envolve a realização de uma incisão horizontal na parte inferior do abdômen, geralmente de quadril a quadril e logo acima da área púbica. Além disso, o umbigo pode precisar ser realocado, o que requer uma segunda incisão ao redor dele.

Cicatriz de abdominoplastia total com deslocamento de pele ao redor do umbigo

Mini-abdominoplastia

Esse tratamento é menos intrusivo e resulta em cicatrizes mais curtas do que uma abdominoplastia completa. Geralmente, ele envolve uma única incisão horizontal baixa, com 7 a 15 centímetros de comprimento.

A cicatriz após uma mini-abdominoplastia

Abdominoplastia com lipo

A abdominoplastia também pode incluir a remoção de gordura dessa área, o que é considerado uma cirurgia mais extensa. Como resultado, a cicatriz pode ser um pouco mais longa ou mais larga do que após uma abdominoplastia completa. Em uma entrevista para a Bellezie, o cirurgião plástico Mohammed Alshehab discutiu os perigos, as despesas e os benefícios da cirurgia, fornecendo todas as informações que você precisa saber sobre a abdominoplastia com lipoaspiração.

Cicatriz de abdominoplastia com lipoaspiração [2]

Abdominoplastia Flor de Lis

Essa técnica é usada quando há uma grande quantidade de pele extra, o que é comum em pessoas que perderam muito peso. Esse procedimento resulta em uma cicatriz em forma de T, às vezes conhecida como “âncora”, porque inclui uma incisão horizontal e uma vertical [3].

Cicatriz em forma de T ou em âncora após cirurgia de abdominoplastia

Processo de cicatrização das cicatrizes de abdominoplastia

Como mencionado anteriormente, há quatro técnicas significativas, cada uma com cicatrizes ligeiramente diferentes. É claro que a recuperação de uma cirurgia mais complicada leva mais tempo, mas aqui estão as quatro fases da cicatrização da abdominoplastia pelas quais os pacientes passam.

Cicatrização inicial (duração de 1 a 2 semanas)

Os pacientes relatam inchaço, vermelhidão e dor ao redor do local do corte da abdominoplastia logo após a cirurgia e durante as primeiras semanas. Os médicos aconselham o uso de roupas de compressão, limitando a mobilidade e fornecendo recomendações específicas de cuidados com a ferida para garantir a cicatrização adequada da incisão.

Cicatrização contínua (duração de 3 a 10 semanas)

Durante esse período, o inchaço diminui e a cicatriz pode parecer elevada e vermelha; o importante é aderir ao regime de cuidados com a cicatriz sugerido pelo médico. As atividades familiares são introduzidas gradualmente, e você pode começar a se exercitar após 4 a 5 semanas.

Fase de maturação (duração de 3 a 6 meses)

Nesse momento, os pacientes não precisarão mais usar roupas de compressão, pois o desconforto e o inchaço devem ter diminuído, e a cicatriz começará a diminuir e a se achatar.

Fase de esmaecimento (duração de 6 a 18 meses)

Com o tempo, a cicatriz fica mais plana e mais clara, acabando por assumir sua forma final.

Resultados da cicatrização antes e depois

Aqui, reunimos resultados das cicatrizes de abdominoplastia antes e depois, ilustrando sua aparência típica após a cicatrização completa.

A cicatriz da abdominoplastia perfeita após a primeira semana e 18 meses depois

Flor de Lis ou cicatriz de barriga de aluguel dois e oito meses depois

Cicatrizes anormais de abdominoplastia

Embora a maioria das cicatrizes de uma abdominoplastia cicatrize bem e se torne relativamente imperceptível, há casos em que as pessoas desenvolvem cicatrizes anormais. Às vezes, isso pode ser resultado de não seguir as recomendações de cicatrização, infecções ou predisposição genética. Veja como elas podem se ficar.

Cicatriz hipertrófica

A cicatriz hipertrófica da abdominoplastia é elevada, densa e de tonalidade vermelha ou rosa. Ela permanece dentro das linhas de incisão originais e pode ter uma textura irregular.

Cicatriz hipertrófica da abdominoplastia

Cicatriz queloide

A cicatriz da abdominoplastia com queloide se estende além da incisão original e pode ter uma tonalidade vermelha ou roxa. Ela pode coçar e doer durante o crescimento.

Cicatriz queloide

Felizmente, existem métodos para melhorar a aparência dessas cicatrizes atípicas. Você tem as seguintes opções: placas de gel de silicone, injeções de esteroides, resurfacing a laser e cirurgia de revisão de cicatriz. Entretanto, é preciso ter em mente que a remoção completa nem sempre é possível.

Dicas para minimizar a visibilidade da cicatriz do abdômen

Após a cirurgia, é fundamental seguir as recomendações do médico e algumas orientações básicas, porém práticas, para minimizar as cicatrizes. As diretrizes incluem:

Proteja a cicatriz na barriga da exposição ao sol, pois os raios UV podem escurecer as cicatrizes e dificultar a cicatrização.

Evite fumar e beber álcool (pelo menos 1,5 mês após a cirurgia), pois esses hábitos podem interferir na cicatrização e aumentar as cicatrizes da abdominoplastia.

Durma o suficiente, tenha uma dieta balanceada rica em nutrientes e mantenha-se hidratado.

Se o seu médico aprovar, você pode massagear suas cicatrizes com um creme ou óleo hidratante regularmente para ajudar a diminuir sua visibilidade com o tempo.

Considere opções como terapia a laser ou tratamentos de radiofrequência que podem melhorar a aparência da cicatriz (é claro, após consultar seu médico).

Além disso, os corticosteroides devem ser evitados após uma abdominoplastia, pois podem interferir na cicatrização e aumentar o risco de desenvolver infecções na ferida.

É importante lembrar que, embora as cicatrizes de uma abdominoplastia atenuem com o tempo, elas não desaparecem totalmente. Elas só podem ser reduzidas em tamanho com bons cuidados e seguindo as diretrizes pós-operatórias.

Resumo

Muitos pacientes acham que fazer uma abdominoplastia os ajuda a alcançar a silhueta ideal, reduzir a gordura e enrijecer a barriga. Reconhecendo a inevitabilidade das cicatrizes, é essencial entender como fica a cicatriz da abdominoplastia.

Com este artigo, queremos prepará-lo melhor para a realidade de que a cicatriz da abdominoplastia não desaparecerá. Além disso, a maneira como você decide cuidar dela no início determinará a aparência dela anos depois.

