Um apartamento teve 80% do que havia dentro destruído por um incêndio em um condomínio na Praia Azul em Americana esta segunda-feira.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O caso de incêndio foi atendido pelo Corpo de Bombeiros no Condomínio Vida Nova I, Praia Azul.

Tamanho do apartamento

O imóvel tinha medidas de aproximadamente 50 mts2, ficava no 2o andar. E a causa do incêndio foi apontada como desconhecida. Não houve vítimas apesar da gravidade.

O tempo de atendimento dos Bombeiros teve duração de cerca de 40 minutos, com 80% do imóvel consumido pelo fogo. Ainda segundo os bombeiros, o local foi deixado em segurança aos cuidados do proprietário, policiamento e defesa civil da cidade.