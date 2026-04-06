Um carro bateu na lateral da escola Casa da Criança Araúna em Americana e a reação das mães foi de espanto. Elas chegaram na manhã desta segunda para deixar as crianças e perceberam que o espaço estava aberto, com as crianças expostas à rua.

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A Casa da Criança fica no Jardim dos Lírios. As mães falaram que o que houve foi que dois veículos faziam racha por volta das 6h e um deles ‘entrou’ na escola deixando partes após a batida.

As aulas seguem normais para as crianças.

Vídeo: Escola tem alambrado arrancado após batida de carro