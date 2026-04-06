Ciclo de palestras sobre NR 01 e reforma tributária é elogiado pelos participantes

A Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do Comércio do Estado de São Paulo (FEAAC) promoveu dias 31 de março e 1º de abril, palestras sobre NR 01 e reforma tributária. O evento contou com a participação dos SEAAC’s de todo o Estado, filiados à Federação. Representando o SEAAC de Americana e Região estiveram presentes a presidenta Helena Ribeiro da Silva, a Diretora de Administração e Finanças, Gislaine Sacilotto da Silva e o Diretor de Formação Sindical, José Carlos Bispo de Souza Júnior.

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As palestras sobre NR 01 (Norma Regulamentadora que estabelece o Gerenciamento de riscos ocupacionais) foram proferidas por Valquíria de Lima, Doutora em Saúde Coletiva, especialista em ergonomia e Renata Gomes Benhossi, Fisioterapeuta do Trabalho, pós-graduada em Fisioterapia Neurológica.

Valquíria destacou que não é o trabalhador que tem que se adaptar ao posto de trabalho. É o posto de trabalho que tem que se adaptar ao trabalhador. Para Renata, quatro pilares estão diretamente ligados a doenças ocupacionais: relações, pressão, organização e conhecimento. A palestra sobre reforma tributária foi conduzida pela equipe do Escritório Arrivabene, que destacou pontos básicos a serem seguidos pelos sindicatos e empresas.

Finalizando o evento, no dia 1º, a FEAAC promoveu um amplo debate com os sindicatos sobre as pautas das categorias profissionais com data-base em maio que são Comissários e Consignatários, Representantes Comerciais e Arquitetura e Engenharia Consultiva.

A presidenta do SEAAC de Americana, Helena Ribeiro da Silva, avaliou como importante a iniciativa da FEAAC de proporcionar aos dirigentes sindicais aprofundar seus conhecimentos sobre a NR 01 e a reforma tributária. “Diariamente recebemos questionamentos e preparados podemos dar um retorno satisfatório a todos que nos procuram, demonstrando um sindicato ativo e atualizado”.

O presidente da FEAAC, Lourival Figueiredo Melo, elogiou a participação de todos, destacou o conhecimento dos palestrantes e informou que a Federação dará sequência à promoção de palestras cujos temas sejam importantes para o dia a dia dos Sindicatos. “Somente um dirigente bem informado e conhecedor da realidade e das mudanças que surgem pode fazer a diferença, de forma positiva”.

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