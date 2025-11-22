Apenas 28% dos brasileiros se informam sobre prematuridade durante a gestação

A Dräger, multinacional de saúde e proteção à vida com receita de € 3,4 bilhões, lança a cartilha inédita “O que esperar do que não se está esperando”, um material gratuito voltado a todos os pais e familiares que aguardam a chegada de bebês e aos que já vivem a realidade de um parto prematuro. O intuito é informar e educar famílias sobre a possibilidade da chegada de bebês prematuros, tornando-as mais preparadas para lidar emocionalmente com a delicada situação, bem como informar e acolher quem já está passando por isso.

Enquanto a maioria dos pais procura se preparar sabendo mais sobre os tipos de parto (59%) e os cuidados com os recém-nascidos (63,2%), somente 28% buscam informações prévias sobre prematuridade, desenvolvimento e cuidados para bebês prematuros, segundo levantamento da Hibou Monitoramento para a Dräger com mais de 1.100 mulheres brasileiras. Apesar disso, a presença e a qualidade de uma UTI neonatal é fator decisivo para 60,8% das respondentes (Levantamento Hibou Monitoramento/Novembro 2025), sendo considerado o mais importante entre os critérios avaliados. O conteúdo foi desenvolvido com base em informações médicas e por especialistas da Dräger em UTI Neonatal. A cartilha traz práticas validadas para orientar, acolher e preparar famílias que se deparam com a chegada inesperada de um bebê em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal) e já está disponível no site (link).

O lançamento ocorreu no Dia Mundial da Prematuridade (17 de novembro), durante o Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre o tema. A iniciativa reforça o compromisso da Dräger em apoiar a jornada do cuidado neonatal, não apenas com tecnologia de ponta, mas também com conhecimento, empatia e humanização.

“Durante a espera de um bebê, as famílias se cercam de muitos preparativos, desde o enxoval até muita leitura sobre partos, sobre como cuidar de um recém-nascido, aleitamento e vacinas. Mas a maioria não procura saber sobre uma possível prematuridade, que ocorre por diversas causas, gerando muita ansiedade, medo e culpa”, diz Thaís Rodrigues, supervisora de comunicação da Dräger Brasil. “Informação e conhecimento trazem maior segurança e preparo emocional para o momento da UTI Neonatal, e é por isso que criamos a cartilha”.

No Brasil, cerca de 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos, segundo o Ministério da Saúde. Isso representa mais de 12% dos partos no país, acima da média mundial de 10%, e coloca o Brasil entre os dez países com maior incidência de nascimentos antes das 37 semanas de gestação. A prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil no mundo e no Brasil, além de estar associada a um risco maior de complicações de saúde ao longo da vida.

Um dos pontos centrais da cartilha é a constatação de que a maioria dos pais não se prepara para a possibilidade de um parto prematuro. Embora muitos estudem sobre parto, amamentação, vacinas e cuidados iniciais, poucos têm acesso a informações claras e confiáveis sobre a prematuridade, um tema ainda cercado por tabu e silêncio.

Essa lacuna de conhecimento torna o momento ainda mais delicado: quando o bebê nasce antes do tempo, a desinformação deixa os familiares vulneráveis e inseguros. A cartilha surge para preencher esse vazio, preparando e acolhendo famílias que se deparam com a internação de um recém-nascido em uma UTI neonatal, um momento de grande sensibilidade e necessidade de informação segura. Com linguagem acessível e conteúdo validado por especialistas, ela explica desde as causas e classificações da prematuridade até o funcionamento de uma UTI Neonatal e os cuidados essenciais com o recém-nascido.

Entre os tópicos abordados estão:

O que caracteriza a prematuridade e as diferenças de desenvolvimento em relação aos nascidos a termo;

As principais causas médicas e fatores sociais que podem levar ao parto antecipado;

Os cuidados intensivos que o bebê recebe na UTI neonatal e as razões de cada um deles;

A importância do Método Canguru e do envolvimento dos pais no tratamento;

O papel dos profissionais de saúde e as medidas para garantir o bem-estar físico e emocional da família;

Recursos e ferramentas de apoio, como bancos de leite humano e associações de pais de prematuros.

“Na Dräger, acreditamos que cuidar da vida começa muito antes da tecnologia. É sobre estar presente em todos os momentos, inclusive nos mais delicados, oferecendo conhecimento e apoio a quem mais precisa”, afirma Pedro Schneider, diretor de vendas, marketing e serviços da Dräger Brasil do segmento hospitalar. “Nosso compromisso é ajudar a garantir o melhor desfecho clínico possível para cada paciente, e isso inclui também orientar as famílias que enfrentam a jornada da prematuridade.”

A cartilha “O que esperar do que não se está esperando” já está disponível gratuitamente para download no site e nas redes oficiais da Dräger, como parte das ações de conscientização da empresa no Novembro Roxo.

Com esta iniciativa, a Dräger reforça seu papel como líder global no fornecimento de tecnologia de ponta para hospitais, UTIs e salas cirúrgicas, trazendo conhecimento médico para todos e comprometida em salvar, apoiar e orientar vidas desde o nascimento e transformando informação em cuidado e acolhimento.

