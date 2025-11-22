Björk completa 60 anos e Ecad revela ranking de suas músicas mais tocadas e regravadas
Referência em inovação musical, Björk completa 60 anos em 21 de novembro. Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento em homenagem à sua trajetória. A artista possui 528 obras musicais e 410 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva no Brasil.
De acordo com o levantamento, a música “Hyperballad” foi a mais tocada nos últimos cinco anos no Brasil entre as obras de sua autoria. Já a obra “Bedtime Story”, de Nellee Hooper, Björk e Marius de Vries, ocupa o topo entre as mais regravadas, com 24 fonogramas identificados.
Ranking das músicas de autoria de Björk mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
|
Posição
|
Música
|
Autores
|
1
|
Hyperballad
|
Björk
|
2
|
Venus as a boy
|
Björk
|
3
|
Overture
|
Björk
|
4
|
Hunter
|
Björk
|
5
|
The anchor song
|
Björk
|
6
|
Bedtime story
|
Nellee Hooper / Björk / Marius De Vries
|
7
|
Blissing me
|
Björk
|
8
|
Utopia
|
Björk
|
9
|
All is full of love
|
Björk
|
10
|
Lionsong
|
Björk
Top 5 das músicas de autoria de Björk mais gravadas
|
Posição
|
Música
|
Autores
|
1
|
Bedtime story
|
Nellee Hooper / Bjork / Marius de Vries
|
2
|
All is full of love
|
Björk
|
2
|
Alarm call
|
Björk
|
3
|
Hunter
|
Björk
|
4
|
Crystalline
|
Björk
|
5
|
Hyperballad
|
Björk
|
5
|
Declare independence
|
Björk / Bell (Gb 1) Mark
