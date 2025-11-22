A CAIXA inicia, na próxima segunda-feira (24), o pagamento de nova parcela do Programa Pé-de-Meia do Governo Federal. Neste calendário de pagamento, cerca de 3,2 milhões de estudantes receberão o incentivo.

As parcelas serão creditadas em conta Poupança CAIXA Tem aberta automaticamente pela CAIXA em nome dos estudantes.

Os pagamentos serão realizados de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante, conforme calendário a seguir:



Como utilizar o Pe de Meia:

Os estudantes podem movimentar os valores do Programa Pé-de-Meia, de forma prática e segura, pelo app CAIXA Tem.

Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé-de-Meia diretamente pelo app, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos.

Além disso, quem preferir pode sacar os valores nas lotéricas e terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada.

Informações:

O estudante poderá consultar informações escolares, regras do Programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) em Consulta Pé-de-Meia, disponível no site do Ministério da Educação.

Informações relativas ao pagamento do benefício podem ser consultadas no aplicativo CAIXA Tem ou Aplicativo Benefícios Sociais.

INSS e biometria obrigatória

A comprovação biométrica para novos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passa a ser requisito a partir desta sexta-feira (21).

Visando combater possíveis fraudes, fortalecendo os dados dos cidadãos, a medida busca garantir que o recurso chegue a quem realmente tem direito.

Mas e quem já recebe o benefício? Para essas pessoas, a princípio, não muda nada. A exigência vale somente para as novas solicitações de recurso. Para quem já recebe o benefício, a implementação será gradual, sem risco de bloqueios automáticos.

Então, o INSS orienta que, quem já recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata.