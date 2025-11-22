Confira o passo a passo para descartar corretamente seus eletroeletrônicos na Black Friday

Com a chegada da Black Friday, milhões de brasileiros planejam renovar smartphones, notebooks, TVs e outros aparelhos. De acordo com a Pesquisa de Intenção de Compra – Black Friday 2025 (Tray, Bling, Octadesk e Vindi), os eletroeletrônicos lideram a lista de desejos (53%), seguidos dos eletrodomésticos (44%).

Além de aproveitar as promoções, é essencial pensar no destino dos equipamentos antigos, garantindo um consumo mais consciente e sustentável. Pensando nisso, a ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos) traz orientações práticas para descartar corretamente esses produtos, ajudando a liberar espaço em casa sem prejudicar o meio ambiente.

“O descarte consciente é o importante passo para cuidar do meio ambiente. Ao reciclar corretamente, evitamos impactos ambientais e fortalecemos a economia circular no país. Com pequenas atitudes, é possível renovar a casa com consciência e contribuir para um futuro mais sustentável”, afirma Robson Esteves, diretor-presidente da ABREE.

Passo a passo para descartar seus equipamentos corretamente

Selecione os aparelhos que não utilizará mais: não tente desmontar o produto em casa — isso pode causar acidentes e liberar substâncias tóxicas. Mantenha o item intacto e desligado antes de descartá-lo.

Localize pontos de recebimento autorizados: no site da ABREE (https://abree.org.br/pontos-de-recebimento), você pode localizar o ponto de recebimento mais próximo usando seu CEP. A ABREE atua em todo o Brasil, com mais de 4,2 mil pontos de recebimento, oferecendo opções seguras e acessíveis para o descarte correto.

Saiba quais produtos podem ser descartados: entre os principais estão fones de ouvido, smartphones, notebooks, televisores, refrigeradores, congeladores, fogões, lavadoras, secadoras, aparelhos de ar-condicionado e eletroportáteis, como batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, micro-ondas, purificadores de água e máquinas de costura. A lista completa está disponível no site da ABREE.

Prepare o item para descarte: limpe o aparelho e remova dados pessoais de celulares, notebooks e tablets. Retire logins, senhas e acessos a contas para garantir sua privacidade.

O descarte inadequado de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pode liberar substâncias que contaminam o solo e a água, além de resultar na perda de materiais valiosos que poderiam ser reciclados e reinseridos no ciclo produtivo. A logística reversa assegura a destinação ambientalmente adequada desses produtos, contribuindo para a preservação do meio ambiente e para a geração de empregos em toda a cadeia de reciclagem.

