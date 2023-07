Aplicativo incentiva inclusão e diversidade nos estádios

Aplicativo voltado para a inclusão e a diversidade nos estádios

de futebol, o app “Frequência Esportiva”. A startup de comunicação prepara lançamento do novo app.

Com o objetivo de tornar o esporte mais acolhedor para todas as pessoas, independentemente de sua raça, gênero, orientação sexual, classe socioeconômica ou qualquer outra diferença, a plataforma tem a proposta inovadora de ajudar torcedores a se conectarem uns aos outros.

O app “Frequência Esportiva”, possibilita que as pessoas encontrem seus grupos de torcedores preferidos e conheçam outros torcedores que compartilham de suas paixões e interesses.

Além disso, o aplicativo oferece um espaço para aqueles que se sentem insegurança ao frequentar as arquibancadas, pois é possível criar grupos de apoio para que se sintam mais seguros e acolhidos. Outra funcionalidade do aplicativo é que ele permite que os torcedores que se sintam discriminados ou assediados dentro dos estádios possam denunciar essas situações e, assim, cumprindo um dos principais propósitos do projeto que é ajudar a promover um ambiente ainda mais inclusivo e seguro para todos.

Os fundadores da startup, Rafael Santos e Bianca Soares, comentam a importância da iniciativa: “futebol é um dos esportes mais populares do mundo, mas ainda enfrenta desafios em relação à inclusão e diversidade. Ìsso era perceptível dentro de nosso próprio grupo de amigos que manifestavam esse desconforto apesar de serem apaixonados pelo esporte e acabamos assumindo o desafio de tentar ajudar as pessoas próximas e, agora, com o aplicativo conseguiremos alcançar um público muito maior que sente as mesmas preocupações como torcedores. Queremos ajudar a mudar a narrativa do futebol e torná-lo mais inclusivo”.

O “Frequência Esportiva” estará disponível em breve para download gratuito em todas as lojas de aplicativos. A startup começará pelo futebol paulista, no entanto, planeja continuar aprimorando o aplicativo e expandindo sua utilização para outros esportes, eventos e regiões.

Sobre a startup

A startup é uma empresa de comunicação focada em soluções de tecnologia para inclusão e diversidade. Fundada em 2023, a startup está comprometida em oferecer soluções inovadoras para melhorar a forma como as pessoas se comunicam e interagem em diferentes contextos.

