Dona Maria Cecília, anjo que não pensou duas vezes em ajudar uma cadela atropelada em Santa Bárbara d’Oeste na última semana, felizmente conseguiu arrecadar quase todo o valor gasto com a clínica veterinária.

Conforme o Portal Novo Momento mostrou, a motorista de van escolar estava concluindo mais um dia de trabalho, quando, na região do bairro Cidade Nova avistou uma aglomeração.

RELEMBRE O CASO: Motorista de van escolar de SBO vê cadela atropelada e paga R$5 mil em cirurgia

Uma cadelinha havia sido atropelada. Maria então parou, ligou para diversas clínicas e após ter o resgate negado, colocou o animal ferido em seu veículo e levou até um consultório 24h.

Apelidada temporariamente de Gigi, ela precisou realizar duas cirurgias e deu tudo certo. No entanto, o custo de todo o procedimento foi de R$ 5.460,00.

Mas a história teve um final feliz. Após a divulgação de uma vaquinha solidária, além de recuperar quase toda a quantia (R$ 4.799,00), Maria Cecília conseguiu localizar os tutores da Gigi, que na realidade se chama Kira. Ela está bem e já recebeu alta.

E se não bastasse tamanha bondade, além de prestar contas minuciosamente de todo o valor arrecadado, a família de Maria resolveu encerrar as arrecadações e arcar com os quase R$ 700 que faltaram, como forma de colaboração com os demais doadores.