Pintor vai em cana acusado de golpe

Um pintor foi detido (cana) acusado de golpe em um comerciante

em Santa Bárbara d’Oeste. O homem de 36 anos foi preso acusado de extorquir um vendedor na manhã desta segunda-feira (19) no Centro da cidade. A conversa aconteceu na rua General Câmara.

Uma equipe da Polícia Militar equipe foi acionada para ocorrência de averiguação de atitude suspeita. No local, dentro do estabelecimento indicado, o pintor foi submetido a busca pessoal. Com ele, os policiais encontraram R$ 57 e o homem não soube informar a origem do dinheiro.

LEIA TAMBÉM: Saidinha coloca 5 mil presos nas ruas

Em contato com o proprietário do estabelecimento, o homem informou ter conhecido o pintor no sábado e desde então, sofria ameaças. O suspeito retornou ao comércio no dia seguinte e desta vez exigiu R$ 50.

As partes foram conduzidas até o plantão policial, onde o pintor permaneceu preso. A Polícia Civil investiga qual seria o motivo da extorsão.

Após policialpadrao.com.br

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento