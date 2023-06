Motorista de van escolar de SBO vê cadela atropelada e paga R$5 mil em cirurgia

Era final da tarde da última segunda-feira, mais um dia de trabalho, até que a moradora de Santa Bárbara d’Oeste avistou uma aglomeração próximo à praça do Cidade Nova, na Rua Curitiba.

“Vi que todo mundo estava só olhando, entreguei a última criança e voltei lá correndo, não pensei duas vezes, decidi fazer minha parte diante da dor que eu vi ele sofrendo. Fiz o que meu coração mandou. Então liguei em vários locais, mas estava tudo fechado, já eram mais de 5 da tarde. Vi uma clínica 24h no Google, coloquei o cachorro na van e levei. Fiquei triste com a clínica, mas enfim, fiz os primeiros socorros. Depois deixei ele lá, paguei R$ 910 no pix e o restante parcelei no cartão. O total ficou R$ 4.825,00”, disse Maria, ao Novo Momento.

A cadela colocou uma placa na tíbia e parafusos na pata, ela foi apelidada de Gigi. Felizmente se recupera bem.

O condutor que causou o acidente fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.

Agora, Maria Cecília busca ajuda na internet para amenizar o impacto financeiro do custo do socorro. Interessados podem doar através do pix CPF: 08359020809, contato: 19991458375

Além de ajudar com o socorro, o dinheiro e o pós-operatório, Maria decidiu cuidar de Gigi até o dono aparecer.

