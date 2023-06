CDHU. Secretário ouve prefeitos da RMC

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, se reúne na próxima sexta-feira (16/06), às 9h, com prefeitos e secretários de 20 municípios da Região Metropolitana de Campinas. O encontro faz parte de uma rodada de conversa com todas as nove regiões metropolitanas do estado de São Paulo, que somam 236 cidades.

Na ocasião, gestores municipais são acionados para estudar modelos sustentáveis de implementação do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), que reúne propostas de projetos estratégicos regionais; elas servirão para integrar o Plano Plurianual de São Paulo (PPA), lei que define as diretrizes e objetivos do governo estadual, apontando metas para cada área de atuação por um período de quatro anos, entrando em vigor sempre no segundo ano de mandato do governador eleito.

Outra ação importante é a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano e Habitação (PDUH), documento que estabelece diretrizes, projetos e ações do Governo de São Paulo até 2040, com os seguintes eixos: habitação, transporte e mobilidade, meio-ambiente e sustentabilidade.

Serviço:

Reunião do Conselhos de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas

Data: 16 de junho

Horário: 9h.

Local: CATI – Auditório 1. Avenida Brasil, 2340 – Jardim Chapadão. Campinas/SP.

