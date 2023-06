1° drive-thru Subway da América Latina é inaugurado em Nova Odessa. A unidade está situada na esquina das avenidas Ampelio Gazzetta e João Pessoa, na região central.

O atendimento diário vai das 11h às 23h. “A ideia nasceu durante a pandemia, quando notamos a necessidade de um novo canal de vendas”, afirmou o empresário Eduardo Whitehead, referindo-se ao sistema de drive-thru, em que o cliente faz a compra e retirada do seu pedido sem sair do próprio carro.

“Nova Odessa sempre esteve entre as 10 lojas que mais vendem no Estado de São Paulo. Estamos completando 10 anos aqui, então pensamos: porque não presentear a cidade com a primeira loja com conceito drive-thru da América Latina? E agora esta loja está em Nova Odessa. Agradeço a presença de todos aqui, todo o apoio que tive da rede, do pessoal da Prefeitura, dos amigos e da minha família – e à cidade de Nova Odessa, que nos acolheu com todo o carinho”, acrescentou.

“É mais uma opção gastronômica para a população de Nova Odessa, aqui no coração da nossa cidade, que é a Avenida Ampelio Gazzetta. É sempre bom ver os nossos empresários empreendendo e investindo cada vez mais na nossa cidade. Isso faz a diferença no nosso desenvolvimento e na geração de emprego e renda para nossa população”, declarou o prefeito Leitinho – que havia comprado seu primeiro sanduíche na noite anterior, já nova loja.

