O Waze agora vem de Tiozão do Pavê

E lançou sua mais nova experiência de direção para homenagear uma figura tão presente nas famílias brasileiras: dirigir escutando orientações e piadas clássicas do “Tiozão do Pavê”, tornando o tempo atrás do volante muito mais divertido.

Em homenagem aos estilos cômicos de todos os tios, com suas piadas clássicas e perguntas não tão retóricas, a experiência “Tiozão do Pavê” oferece um passeio equilibrado entre risadas e reviradas de olhos.

Além da voz de navegação, o usuário também pode trocar o modelo do carro para o “Tiozãomóvel” e o humor para “Divertido” – onde claramente os olhos estão revirados, como a maioria reage ao ouvir uma típica piadinha. A experiência ficará disponível até 11 de julho no app do Waze, em Português e Inglês.

Tiozãomóvel Divertido

Como ativar o Modo Tiozão do Pavê no Waze

Para ativar a experiência, basta tocar em “Meu Waze” e depois clicar no banner “Dirija com o Tio do Pavê”. O usuário também pode mudar individualmente os recursos:

Para alterar a voz, vá em Configurações > Voz e Som > Voz Waze.

Para mudar para o carro, vá em Configurações > Exibição do mapa > Ícone do Veículo.

Para trocar o Humor, vá no seu perfil clicando no nome de usuário e na opção Humor.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento