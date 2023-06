Economia empurra pra cima avaliação de Lula



Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que a aprovação do presidente Lula aumentou de 51%, em abril, para 56%. O percentual alcançado agora é o mesmo registrado em fevereiro, segundo mês da atual gestão.

O índice dos que desaprovam o governo, que era de 28% em fevereiro, subiu para 42% em abril e caiu, agora, para 40%. Não souberam responder 4%. O principal motivo da melhora na avaliação do governo é a economia, segundo o CEO da Quaest, Felipe Nunes, responsável pela pesquisa.

O otimismo com a economia voltou, afirma o cientista político. Mais pessoas acreditam que a inflação e o desemprego vão cair e o poder de compra vai aumentar. “O indicador mais evidente para a melhora dos preços foi a queda perceptível do valor dos combustíveis. O preço dos alimentos, das contas de água e luz, não são sentidos como tendo caído (ainda), embora os indicadores econômicos já tenham apontado uma redução”, observa.

“A agenda do governo tem alto potencial para contribuir com a melhora da aprovação. A grande maioria dos brasileiros é favorável a uma política que isenta montadoras para baixar preços de automóveis (76%) e um programa de perdão das dívidas pequenas para limpar o nome (73%)”, acrescenta Felipe.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou presencialmente 2.029 pessoas com 16 anos ou mais de 15 a 18 de junho, em 120 municípios. A margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

– O indicador de avaliação ajuda a entender a dinâmica desse aumento de aprovação. Embora a avaliação positiva tenha se mantido estável, a avaliação regular cresceu, passou de 29% para 32%. Ou seja, a melhora na aprovação veio de um público que considera o governo como regular.

– Em termos comparativos, Lula 3 é melhor avaliado que Bolsonaro, FHC2 e Dilma 2, mas pior que Dilma 1, Lula 2, Lula 1 e FHC1. São novos tempos para a relação dos governos com o eleitorado. Rejeição de 30% parecer ser o novo normal.

– O maior preditor da melhora do governo foi a melhora na percepção sobre a economia. Passou de 23% para 32% quem concorda que a economia brasileira melhorou nos últimos 12 meses. E passou de 34% para 26% quem avalia que a economia piorou.

– Desse segmento de 32% que acha que a economia melhorou, 86% aprovam o governo. No mês passado, esse segmento não só era menor (23%), como também aprovava menos o governo (69%).

– No mesmo período, cresceu o percentual de brasileiros que acredita que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses: em abril 51% estavam otimistas, em junho esse percentual passou para 56%.

– O dado mais importante aqui é o da melhora na expectativa positiva sobre a economia entre eleitores de Bolsonaro, que passou de 25% para 31%.

LEIA MAIS: Bolsonaro volta a espalhar fakenews. Vacina e testículos

– Investigamos ainda as expectativas sobre desemprego, inflação e o poder de compra das pessoas. Nos três casos o resultado é o mesmo: otimismo voltou! Mais gente acredita que o desemprego e a inflação vão cair e o poder de compra vai aumentar.

– O indicador mais evidente para a melhora dos preços foi a queda perceptível do valor dos combustíveis. O preço dos alimentos, das contas de água e luz, não são sentidos como tendo caído (ainda), embora os indicadores econômicos já tenham apontado uma redução.

– A agenda do governo tem alto potencial para contribuir com a melhora da aprovação. A grande maioria dos brasileiros é favorável a uma política que isenta montadoras para baixar preços de automóveis (76%) e um programa de perdão das dívidas pequenas para limpar o nome (73%).

– Mas a guerra de narrativas ainda não foi vencida. Perguntamos para as pessoas se elas tem visto/ouvido/lido notícias mais positivas ou negativas sobre o governo Lula e o resultado é um empate: 33% tem visto notícias mais positivas e 31% mais negativas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento