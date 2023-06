O amendoim é tradicionalmente um dos ingredientes principais das Festas Juninas

sendo utilizado por muitos brasileiros há décadas nessas festividades típicas. Isso se deve, em grande parte, ao sabor delicioso e marcante do amendoim, além do fato dele acrescentar uma crocância irresistível aos pratos. Ele também acaba sendo muito versátil, pois não é doce e nem salgado e vai bem em várias preparações, até mesmo em algumas bebidas típicas, como o quentão com amendoim ou licores especiais.

Quando pensamos nas comidas de Festa Junina, não tem como não pensar em pé de moleque, paçoca e canjica com amendoim. Essas receitas são um patrimônio cultural e muitas vezes passam de geração em geração, mas, devem ser consumidas de forma equilibrada. Podemos contar com variedades de receitas adequadas a cada dieta, para continuarem se deliciando com esses quitutes, de forma saudável.

Outra questão a se considerar é o tamanho da porção. Afinal de contas, muitas pessoas, não abrem mão de consumir essas receitas, por serem tão tradicionais, de família, e serem consumidas em uma época específica por ano. Se for o seu caso, lembre-se que o caminho do meio é sempre uma boa opção, e que a moderação no consumo sempre ajuda tanto para a manutenção da saúde, como no controle do peso, aliado à prática regular de atividade física.

É importante ressaltar que o amendoim é uma leguminosa e um alimento muito nutritivo e saudável, pois contém nutrientes importantes como proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Ele também contém gorduras saudáveis (monoinsaturadas) e uma variedade de compostos, como resveratrol, ácidos fenólicos, flavonóides e fitoesteróis, que podem auxiliar na diminuição da absorção intestinal do colesterol ruim (LDL), auxiliando na manutenção adequada dos índices de colesterol no sangue, além de ajudar na saúde cardiovascular. Além disso, ele tem baixo índice glicêmico e uma quantidade de carboidratos líquidos relativamente baixa, o que pode auxiliar no controle do açúcar no sangue e na saciedade, podendo, também, ajudar a controlar a ingestão calórica. Por isso, acrescentar o amendoim às suas receitas de Festa Junina é uma ótima opção.

Devido à sua versatilidade, o amendoim pode ser apreciado em diversas ocasiões ao longo do dia. Pode ser adicionado ao café da manhã ou lanche da tarde, combinando perfeitamente com iogurte, aveia ou frutas. Além disso, é um ótimo ingrediente para sucos verdes e smoothies. Nas refeições principais, o amendoim pode ser utilizado para conferir crocância às saladas ou realçar o sabor de pratos ensopados, especialmente aqueles à base de vegetais, aves e frutos do mar. Quanto ao tamanho da porção, ele pode variar de acordo com as necessidades individuais e o restante da alimentação de cada pessoa.

Para garantir que você aproveite todos esses benefícios ao comprar amendoim para preparar suas receitas de Festa Junina, é essencial procurar pelo Selo de Qualidade Certificada Pró-Amendoim da Abicab no rótulo. O selo garante que as empresas passaram por rigoroso processo de auditoria, monitoramento, análises e atendem os requisitos da legislação, oferecendo aos consumidores alimentos totalmente seguros.

Sobre a ABICAB

A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas – Abicab, fundada em 1957, representa os principais fabricantes do país junto às esferas pública e privada, no Brasil. A indústria brasileira nestes setores gera cerca de 37 mil empregos diretos e exporta para mais de 167 países. Esta entidade, que corresponde atualmente 92% do mercado de Chocolates, 68% de Balas & Gomas e 62% de Amendoim, tem como objetivo desenvolver e promover as indústrias associadas, estimulando ações para o fomento dos mercados interno e externo, consumo responsável dos produtos, promoção da cadeia sustentável e segurança do alimento.

