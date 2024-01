Após relatos de falta d’água, DAE amplia equipes de manutenção

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana ampliou nesta semana de 11 para 14 o número de equipes que trabalham na manutenção para reforçar os trabalhos e atender as demandas da cidade. Somente no período de 5 a 11 de janeiro, foram finalizados 1.875 serviços, sendo 360 somente de reparos de vazamento de água na rua, no passeio e no cavalete.

“Com o reforço das equipes, o DAE vai poder atender e agilizar as demandas e solicitações dos munícipes. Houve um aumento de pedidos de consertos de vazamentos de água, uma média de 80 reparos diariamente em diversos pontos da cidade”, disse o superintendente adjunto de Gestão do DAE, Marcos Eduardo Morelli.

Segundo ele, para a realização dos reparos de vazamentos o abastecimento é interrompido, causando a falta de água temporária nas residências próximas ao conserto. “Avaliamos que são casos pontuais, pois os problemas de abastecimento que têm sido relatados ao DAE geralmente são relacionados aos serviços de manutenção de redes ou dos reservatórios, em razão de um trabalho intenso que vem sendo realizado pela autarquia com a troca de redes, substituição de registros e de sistemas de bombeamento”, explicou o diretor.

Qualquer ocorrência de falta de água pode ser registrada pelo munícipe por meio dos vários canais de atendimento: diariamente pelo telefone 0800-0123-737, das 6h à 0h; pelo WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br. O registro é importante para que a autarquia verifique a situação e tome as providências necessárias.

Investimentos

Foram entregues em 2023 dois reservatórios, nas regiões do Jardim Ipiranga e Cidade Jardim, e está em fase final de construção mais uma unidade na Vila Santa Catarina, totalizando investimentos no valor de R$ 9.963.588,68, por meio de recursos do DAE. Há ainda mais dois em início de obras, no São Vito e no Parque Gramado, garantindo mais 10,5 milhões de litros de água armazenados nessas regiões.

O DAE também está investindo na troca contínua e na modernização da rede de abastecimento na cidade com a realização do Programa Água na Torneira, Em 2023, o serviço foi executado nos bairros Jardim São Paulo e São Vito, e contemplando trechos em mais 17 vias de 16 bairros. O total investido desde o início da ação é de cerca de R$ 10,8 milhões.