Veja quem ganhou R$1 milhão no sorteio do Pague Menos

Nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro, aconteceu o sorteio da campanha “Carreta do Milhão Pague Menos”, com transmissão AO VIVO pelo Youtube, Instagram e Facebook da varejista. O evento aconteceu na loja do Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste. O grande ganhador foi Alex Sandro Silva Ribeiro que realizou suas compras na loja do Jardim Satélite Íris, em Campinas.

Durante a transmissão, o público marcou presença na loja do Pague Menos e também nos comentários. Muitos participaram dizendo o que fariam se ganhassem UM MILHÃO DE REAIS. “Vou comprar uma casa”. “Vou viajar”. “Vou pagar minhas contas”, foram algumas mensagens dos internautas. “Com a campanha ‘Carreta do Milhão Pague Menos’ contribuímos para que um Cliente, o Alex Sandro, comece 2024 de uma maneira diferente e farta”, comenta Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos. “Realizar promoções como essa reafirmam nosso compromisso que é fazer a vida melhor”, complementa.

Houve um primeiro sorteado que não estava em conformidade com as exigências legais da campanha. O cupom foi desclassificado, pois não atendia as diretrizes do regulamento, quais sejam, ausência de dados cadastrais no Clube Leve Mais. Na sequência, foi realizado outro sorteio e Alex Sandro Silva Ribeiro, que estava com todos os dados corretos, foi o contemplado.

A promoção aconteceu de 29 de setembro a 31 de dezembro de 2023, nas 35 lojas físicas e e-commerce e foi destinada a pessoas físicas, maiores de 18 anos, cadastradas no Clube Leve Mais. A cada R$120,00 os Clientes tiveram direito a UM CUPOM que era necessário ser impresso nos totens e depositados nas urnas das lojas físicas. Os Clientes que pagaram com o Cartão Pague Menos tiveram cupom em dobro. Foram TRÊS MILHÕES de cupons que concorreram ao grande prêmio.

Para 2024, mais promoções acontecerão na Rede de Supermercados Pague Menos. “Tradicionalmente celebramos nosso aniversário com uma campanha que premia nossos Clientes. Esse ano será especial, já que completamos 35 anos de Supermercados Pague Menos. Então, fiquem ligados e continuem nos acompanhando para não perderem nenhuma informação. Participem!”, convida Fabio Cecon.

