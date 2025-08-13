Apostador de Sumaré acerta a quina e leva R$ 40 mil na Mega-Sena

Na noite desta terça-feira (12), a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 2.900 da Mega-Sena. O prêmio principal era de R$ 39.295.966,90, mas nenhum apostador acertou os seis números e o valor acumulado pode chegar a R$ 47 milhões no sorteio desta quinta-feira, dia 14. Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 33 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60.

Foram 53 apostas acertadoras de cinco números e cada uma receberá R$ 40.487,59. Entre elas, está uma aposta simples feita em Sumaré, no Box da Sorte, no Jardim São Paulo 2, que faturou R$ 40 mil. O município também teve outras duas apostas premiadas na quadra: uma aposta simples e um bolão com oito cotas, cada um levando R$ 1.226,03. No total, 2.885 apostas no Brasil tiveram quatro acertos e receberão R$ 1.226,03 cada.

Valor pra apostador aumentou

O valor da aposta simples na Mega-Sena foi reajustado para R$ 6. Os jogos podem ser feitos até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou do site de loterias da Caixa. A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (R$ 6) é de uma em mais de 50 milhões. Já na aposta com sete números (R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

