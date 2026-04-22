Cesta Básica Mensal vai a R$ 1.177,00 e Vale-Alimentação a R$ 30,00; subsídio médico sobe para R$ 42,00 e odontológico para R$ 19,00; jornada 12×36 terá três folgas mensais e GCM contará com diária especial de R$ 500,00

A Prefeitura de Nova Odessa vai reajustar os salários dos servidores em 4,81%, sendo 3,81% de reposição da inflação acumulada nos últimos 12 meses pelo IPCA e 1% de ganho real. O índice integra a proposta negociada durante a Campanha Salarial de 2026 e aprovada em assembleias setoriais da categoria, que também inclui três folgas mensais para a jornada 12×36 (sem conversão em pecúnia), a diária especial para a GCM e um período transitório de 90 dias para realização de horas extras na Guarda Municipal.

O Projeto de Lei com os índices e medidas foi encaminhado à Câmara de Vereadores, com efeitos retroativos à data-base do funcionalismo municipal (março de 2026). A propositura foi analisada e votada na sessão desta segunda-feira (22).

Cesta Básica Mensal, Vale-Alimentação e Refeitório

A Cesta Básica Mensal (cartão de débito para alimentação) passará a R$ 1.177,00. O Vale-Alimentação unitário foi reajustado em 3,81%, fixando-se em R$ 30,00. O Refeitório será mantido, com preservação da estrutura e do serviço.

Subsídios de Saúde

O subsídio para Convênio Médico passa para R$ 42,00 por servidor, e o subsídio para Convênio Odontológico para R$ 19,00. Ambos os valores estão condicionados à adequação administrativa e orçamentária.

Folgas para Jornada 12×36

Servidores em regime 12×36 terão direito a três folgas mensais adicionais como medida de promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida, ficando vedada a conversão dessas folgas em pecúnia (“venda”) ou em horas extras.

Diária Especial para a GCM e período transitório de horas extras

A Guarda Civil Municipal contará com uma Diária Especial destinada a eventos específicos e sem habitualidade, no valor fixo de R$ 500,00 por oito horas de trabalho na folga regular da jornada 12×36. Os critérios de convocação, controle e prestação de contas serão definidos em lei. Além disso, haverá um período transitório de 90 dias durante o qual poderão ser realizadas horas extras em dias de folga.

O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda, o Mineirinho, que acompanhou as negociações, destacou o compromisso da gestão com o funcionalismo. “Mesmo num cenário de responsabilidade fiscal, conseguimos assegurar reajuste acima da inflação e avanços importantes, como as três folgas para a jornada 12×36, a diária especial para a GCM e o período transitório de horas extras”, afirmou.