Hortolândia abre inscrições para o 2º Encontro de Combate às Queimadas

Promovido pela Prefeitura, evento gratuito e aberto ao público, será no dia 30 deste mês

A Prefeitura de Hortolândia promoverá, no dia 30 deste mês, o 2º Encontro de Combate às Queimadas, organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos. O evento, gratuito e aberto ao público, acontecerá, das 9h às 11h, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Profª Marleciene Priscila Presta Bonfim, localizada na Rua Maria de Lourdes Cangleriani, nº 92, no Remanso Campineiro.

Durante o período de estiagem, com a redução das chuvas, o crescimento da vegetação em terrenos baldios e áreas públicas aumenta o risco de queimadas e focos de incêndios. Em 2025, a fiscalização ambiental emitiu 152 multas relativas a queimadas.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas, até o dia 29 de abril, por meio deste link. Há 120 vagas disponíveis. Segundo o Departamento de Educação Ambiental, a ação integra a campanha municipal de conscientização e enfrentamento às queimadas.

O Encontro de Combate às Queimada pretende orientar a população sobre os riscos das queimadas urbanas e rurais, além de fortalecer ações de prevenção. De acordo com o diretor de Educação Ambiental, Ricardo Zanoni, o objetivo é chamar e mobilizar lideranças e munícipes em geral, que possam replicar em suas comunidades informações sobre o tema, contribuindo para a prevenção e o combate às queimadas em Hortolândia.

“O Encontro reunirá gestores, lideranças e comunidade com objetivo de serem os multiplicadores da informação sobre os riscos das queimadas, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde. As queimadas, na maioria das vezes, são causadas por ações humanas, por falta de informação, sem conhecer as consequências legais e ambientais. Por isso, o Encontro será de grande relevância, considerando que a participação da comunidade é indispensável, seja evitando o uso do fogo, adotando práticas corretas de limpeza de terrenos, descarte correto dos resíduos e denunciando focos de incêndio na cidade”, afirma a secretária de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos, Eliane Nascimento.

Confira a programação do evento:

das 9h às 9h15 – Abertura com autoridades

das 9h15 às 9h50 – Apresentação do Departamento de Educação Ambiental e Assuntos Climáticos (Ricardo Zanoni – diretor de Educação Ambiental)

das 9h50 às 10h05 – Apresentação do Departamento de Fiscalização Ambiental (José Apóstolo – engenheiro industrial)

das 10h05 às 10h30 – Defesa Civil (Adriana Elias de Carvalho – Secretária Adjunta de Segurança Pública e advogada pesquisadora em cidadania)

das 10h30 às 10h50 – Perguntas e esclarecimento de dúvidas

Risco das queimadas

Além dos danos ao meio ambiente, as queimadas impactam diretamente a saúde pública, agravando doenças respiratórias, como asma e bronquite, e contribuindo para o aumento de internações.

Para minimizar o problema, a Prefeitura adota uma série de medidas preventivas. A Secretaria de Planejamento Urbano e Gestão Estratégica notifica proprietários de terrenos particulares, enquanto a Secretaria de Serviços Urbanos executa a manutenção das áreas públicas. Já a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos realiza diversas ações de educação e fiscalização ambiental.

Orientações de prevenção

Confira as medidas preventivas durante o período de estiagem:

• Não queimar lixo, galhos ou folhas secas;

• Não descartar bitucas de cigarro em áreas com vegetação;

• Não soltar balões;

• Manter terrenos limpos;

• Evitar desperdício de água;

• Em caso de incêndio, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou registrar ocorrência pelo aplicativo Agenda Verde.

Cuidados com a saúde:

Em períodos de baixa umidade do ar, recomenda-se:

• Manter-se hidratado;

• Evitar exposição ao sol entre 11h e 17h;

• Reduzir o uso de ar-condicionado;

• Utilizar umidificadores ou toalhas úmidas em ambientes fechados;

• Redobrar a atenção com idosos e pessoas com doenças respiratórias.

SERVIÇO:

2º Encontro de Combate às Queimadas

Data: quinta-feira (30/04)

Hora: das 9h às 11h

Local: Emef Profª Marleciene Priscila Presta Bonfim,

Rua Maria de Lourdes Cangleriani, nº 92, Remanso Campineiro

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