Americana: concluído novo calçamento da Praça Antônio Faé

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), concluiu nesta quinta-feira (16) o novo calçamento em concreto estampado da Praça Antônio Faé, localizada entre a Avenida Campos Sales e as ruas Dom Barreto e Florindo Cibin, na Vila Jones. A intervenção faz parte das obras de revitalização do espaço, que têm como objetivo garantir mais conforto e acessibilidade aos moradores da região.

Além da reconstrução do passeio público, a praça já recebeu também o novo mobiliário urbano, com a instalação de bancos e lixeiras. As melhorias ainda vão incluir plantio de grama e implantação da iluminação de LED, serviços que estão previstos para as próximas semanas. As obras têm investimento de aproximadamente R$ 400 mil em recursos próprios.

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“Essa revitalização reforça o nosso compromisso em cuidar dos espaços públicos e proporcionar mais qualidade de vida à população. Estamos trabalhando para garantir ambientes mais seguros, acessíveis e agradáveis, que possam ser aproveitados pelos moradores no dia a dia”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

“Essa intervenção integra o planejamento de valorização dos bairros e qualificação das áreas de convivência em Americana. A revitalização da praça contribui para o bem-estar dos moradores e reforça o compromisso da administração em investir com responsabilidade em melhorias que impactam diretamente a rotina da população”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

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