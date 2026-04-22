Gestão de Santa Bárbara investe R$ 637 mil na Emei”Antônio Mollon”

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste concluiu as obras de melhoria na Emei “Antônio Mollon”, localizada no Mollon IV. Após a substituição do piso e a construção de um novo pátio, a unidade escolar recebeu a troca completa da cobertura e serviços de pintura, além de manutenções na área do parquinho, garantindo um ambiente ainda mais adequado para alunos e profissionais da Educação. No total, foram investidos R$ 673 mil.

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A substituição do telhado, iniciada em fevereiro, foi realizada em aproximadamente dois meses. O trabalho ocorreu de forma gradual, em etapas, para não interferir no andamento das aulas.

As antigas telhas de amianto foram substituídas por telhas termoacústicas, mais modernas e eficientes, que proporcionam melhor conforto térmico e mais qualidade ao ambiente escolar. No total, foram trocados 1.100 m² de telhado, com instalação de calhas e rufos.

Na sequência, a unidade também passou por serviços de pintura, concluídos em cerca de 40 dias, seguindo o mesmo cuidado de execução por etapas para preservar a rotina escolar.

As melhorias integram o cronograma contínuo de manutenção, reforma e adequação das unidades da rede municipal de ensino, desenvolvido pela Secretaria de Educação. O objetivo é garantir espaços cada vez mais seguros, confortáveis e adequados ao processo de ensino e aprendizagem em Santa Bárbara d’Oeste.

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