Americana revitaliza sinalização viária de toda a extensão da Avenida Iacanga

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), realiza nesta semana a revitalização da sinalização viária de toda a extensão da Avenida Iacanga, na região do Jardim Ipiranga. As melhorias incluem também serviços de tapa-buracos e mini recape ao longo da via e em alguns cruzamentos. O objetivo é garantir maior organização, melhor visibilidade e mais segurança a motoristas e pedestres.

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A intervenção visa reforçar a pintura de solo da avenida, proporcionando melhorias às faixas de pedestres e às faixas contínuas, tracejadas, zebradas e de retenção, além da pintura de lombadas, símbolos e legendas. Os trabalhos são executados no período noturno, para reduzir impactos no trânsito e garantir maior agilidade na execução, com previsão de conclusão nos próximos dias.

“Esse trabalho de revitalização é fundamental para organizar o fluxo e aumentar a segurança viária. Com a pintura mais visível e bem definida, conseguimos orientar melhor motoristas e pedestres, reduzindo riscos de acidentes e melhorando a circulação em toda a extensão da avenida”, afirmou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A ação integra o cronograma permanente da Utransv voltado à manutenção e qualificação da sinalização viária em diferentes regiões da cidade. A finalidade é assegurar condições adequadas de tráfego, com intervenções que contribuam para a fluidez, a prevenção de acidentes e a melhoria contínua da mobilidade urbana em Americana.

“Estamos atuando de forma integrada para garantir vias mais seguras e bem conservadas. Além da sinalização, realizamos intervenções no pavimento que melhoram as condições de tráfego, atendendo diretamente às necessidades da população que passa pela avenida diariamente”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

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