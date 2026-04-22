Mulher de 28 anos morre após passar mal durante treino em academia de Santa Bárbara D’Oeste

A morte de uma jovem de 28 anos causou comoção em Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Luana Muniz de Aguiar passou mal enquanto treinava em uma academia no Jardim Souza Queiroz, na última segunda-feira (20).

Ela chegou a ser socorrida e levada ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, onde equipes médicas tentaram reanimá-la, mas o óbito foi confirmado às 19h41.

Moradora de Americana, Luana deixou o marido e duas filhas crianças. O sepultamento aconteceu nesta quarta-feira (22), no Cemitério Parque Gramado.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Leia Mais notícias da cidade e região