Operação “Vida Nova 2” prende homem com 7 kg de maconha em Americana

Suspeito conhecido como “Fantasma” foi flagrado com drogas, balança de precisão e celulares em apartamento no Balneário Salto Grande

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem de 25 anos por tráfico de drogas durante a Operação “Vida Nova 2”, realizada na tarde desta quarta-feira (22), no bairro Balneário Salto Grande, em Americana.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) do município, após denúncia anônima indicar que um suspeito, conhecido como “Fantasma”, estaria armazenando grande quantidade de drogas em um apartamento na Rua Maranhão.

Com base nas informações, os policiais foram até o endereço e, ainda do lado de fora do imóvel, perceberam forte cheiro de maconha vindo do interior. Após se identificarem e não obterem resposta, além de ouvirem movimentações suspeitas, a equipe realizou a entrada no apartamento.

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Entorpecentes

No local, o suspeito foi encontrado e acabou confessando que guardava entorpecentes no imóvel. Durante a vistoria, os agentes localizaram cerca de 7 quilos de maconha, distribuídos em tijolos e porções menores, armazenados dentro de uma caixa térmica.

Também foram apreendidos uma balança de precisão, três celulares e R$ 72 em dinheiro. Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à sede da Dise de Americana.

Após os procedimentos legais, ele foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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