Sumaré realiza Feirão do Emprego no dia 15 de maio com mais de 2 mil vagas
A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, promove no próximo dia 15 de maio mais uma edição do Feirão do Emprego. O evento será realizado das 9h às 14h, no Clube Recreativo, localizado na região central da cidade.
A iniciativa chega à nova edição respaldada pelos resultados positivos obtidos nos feirões anteriores, realizados ao longo de 2025. As edições passadas registraram grande participação popular, reunindo milhares de candidatos e um número expressivo de empresas, além de contribuírem diretamente para a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho.
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Para este novo Feirão, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da ação. Estão previstas mais de 2 mil vagas de emprego, com a participação de cerca de 60 empresas de diferentes setores da economia, oferecendo oportunidades para diversos perfis profissionais.
Além das vagas de emprego, o evento contará com oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional, oportunidades de estágio para estudantes e vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), reforçando o caráter inclusivo da iniciativa.
O Feirão do Emprego integra a política pública de estímulo à geração de renda e desenvolvimento econômico adotada pela Prefeitura de Sumaré, com foco na aproximação entre empregadores e trabalhadores e na redução do desemprego no município.
A orientação aos interessados é que compareçam ao local com currículo atualizado e documentos pessoais, já que muitas empresas realizam processos seletivos durante o evento.
Recomenda-se que os candidatos levem mais de um currículo, considerando a diversidade de oportunidades disponíveis no evento.
Serviço:
Feirão do Emprego de Sumaré
Data: 15 de maio
Horário: das 9h às 14h
Local: Clube Recreativo
Endereço: Avenida Rebouças, 863 – Centro – Sumaré-SP
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