Sumaré realiza Feirão do Emprego no dia 15 de maio com mais de 2 mil vagas

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, promove no próximo dia 15 de maio mais uma edição do Feirão do Emprego. O evento será realizado das 9h às 14h, no Clube Recreativo, localizado na região central da cidade.

A iniciativa chega à nova edição respaldada pelos resultados positivos obtidos nos feirões anteriores, realizados ao longo de 2025. As edições passadas registraram grande participação popular, reunindo milhares de candidatos e um número expressivo de empresas, além de contribuírem diretamente para a inserção de trabalhadores no mercado de trabalho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para este novo Feirão, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance da ação. Estão previstas mais de 2 mil vagas de emprego, com a participação de cerca de 60 empresas de diferentes setores da economia, oferecendo oportunidades para diversos perfis profissionais.

Além das vagas de emprego, o evento contará com oferta de cursos gratuitos de qualificação profissional, oportunidades de estágio para estudantes e vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), reforçando o caráter inclusivo da iniciativa.

O Feirão do Emprego integra a política pública de estímulo à geração de renda e desenvolvimento econômico adotada pela Prefeitura de Sumaré, com foco na aproximação entre empregadores e trabalhadores e na redução do desemprego no município.

A orientação aos interessados é que compareçam ao local com currículo atualizado e documentos pessoais, já que muitas empresas realizam processos seletivos durante o evento.

Recomenda-se que os candidatos levem mais de um currículo, considerando a diversidade de oportunidades disponíveis no evento.

Serviço:

Feirão do Emprego de Sumaré

Data: 15 de maio

Horário: das 9h às 14h

Local: Clube Recreativo

Endereço: Avenida Rebouças, 863 – Centro – Sumaré-SP

Leia + sobre economia, emprego e mercado